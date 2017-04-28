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蔡黃汝低胸禮服超驚豔 拉楊一展共舞腳打結

2017/04/28 18:06

蔡黃汝與楊一展在《我的愛情不平凡》一同浪漫共舞。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「豆花妹」蔡黃汝在台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》中，與楊一展到池畔邊享用浪漫大餐，當蔡黃汝一身黑色低胸性感禮服出場，立馬成為目光焦點，她則笑稱自己很像女神降臨一樣。

蔡黃汝與楊一展在《我的愛情不平凡》一同浪漫共舞。（三立提供）

緊身的削肩禮服讓蔡黃汝身材曲線畢露，不過她卻透露，當天沒有特別為了穿這套衣服而節食，反而吃完一個便當，只是平口的洋裝會不斷往下掉，她笑著表示，好險因為吃飽，肚子有點大撐住禮服，才免於一直拉洋裝。

蔡黃汝與楊一展為戲大跳華爾滋，拍攝前幾天她不斷看影片練習舞步，但為了講台詞，常忘記腳部動作，她笑說：「上下半身不對頻，又穿著高跟鞋跳，裙子裡的襯裙又多層，我的腿在裡面也一直打結。」楊一展戲裡戲外都不會跳舞，完全不用刻意裝出來，而且還一直踩到蔡黃汝裙襬；另外，跳華爾滋要不斷的轉圈，蔡黃汝說轉了好幾圈之後，楊一展突然對著她露出呆萌微笑，然後說「我暈了」，讓她直呼好可愛。

蔡黃汝與楊一展在《我的愛情不平凡》一同享用浪漫晚餐。（三立提供）蔡黃汝與楊一展在《我的愛情不平凡》一同享用浪漫晚餐，還被拱喝交杯酒。（三立提供）

劇中兩人散發出曖昧的微甜浪漫，蔡黃汝曾幻想跟自己心愛的人在海上，跟電影《鐵達尼號》傑克從背後環抱蘿絲的腰，迎風欣賞美麗海景，但她笑說：「現在長大了，若真的這麼做實在很尷尬。」而蔡黃汝喜歡會下廚的男人，她解釋：「心愛的人特別為了我去學做料理並煮給我吃，我會感覺特別幸福，對對方也會加分。」楊一展則說自己對心儀的女生不會有浪漫的安排，他走的是務實路線，會煮飯給對方吃，兩人一起在家享用。

蔡黃汝在《我的愛情不平凡》以一身黑色削肩性感禮服出場，立馬成為目光焦點。（三立提供）

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