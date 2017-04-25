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（影音）頻傳祕婚楊丞琳 李榮浩酷回：我為什麼要偷偷摸摸

2017/04/25 14:24

李榮浩演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕李榮浩9月16日將首次在小巨蛋舉行「有理想演唱會」，今天舉行記者會，被問到之前一再傳出他和楊丞琳好事近，又傳二人祕密結婚，對此李榮浩做出帥氣回應。

聽到祕婚傳言，李榮浩說：「一直到最近都有人問我是不是結婚了？我如果結婚，一定會第一時間告訴大家，我為什麼要偷偷摸摸？我怕什麼？」

李榮浩表示如果結婚一定會第一時間告訴大家。（記者陳奕全攝）

至於之前有人爆料楊丞琳耍大牌，李榮浩護愛心切說：「那個人一定不認識她，亂說的。」演唱會門票4月27日中午12點寬宏開賣。

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