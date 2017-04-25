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影集女星猝逝死因曝光！原來是「這個」奪去她性命

2017/04/25 10:59

經典影集《歡樂時光》女星伊林莫蘭日前不幸猝逝，警方24日公開了她的死亡原因。（翻攝自Variety）

〔記者陳昱均／綜合報導〕曾在80年代經典影集《歡樂時光》（Happy Days）中飾演朗霍華的妹妹「喬安妮康寧漢」（Joanie Cunningham）一角，進而走紅的女星伊林莫蘭（Erin Moran），在美國當地時間22日傳出不幸猝逝的消息，享年56歲。由於她死亡的消息來得有些太突然，加上被發現失去意識、相關單位接獲報案趕抵現場的時候，就已經被當場判定死亡，並沒有被送到醫院去進行搶救，因此確切死因還不清楚，只能等待之後的屍檢結果才能知曉；不過，負責這起案件的印第安納州哈里森縣的警方在24日，就搶先披露了伊林莫蘭的死亡原因，原來是癌症奪走了她寶貴的性命。

伊林莫蘭（前排中）過去因在《歡樂時光》中飾演朗霍華的妹妹「喬安妮康寧漢」一角而走紅。（翻攝自Biography.com）

伊林莫蘭人生的最後幾年過得其實並不順遂，除了流離失所、搬進婆婆的拖車裡住還被趕出去之外，她還有愛抽菸喝酒的惡習，當地警方24日在一份公開聲明裡表示：「從初步的屍檢結果裡，顯示莫蘭女士很可能是因為第4期癌症所產生的併發症而死亡的」，透露目前標準毒物檢測已經在進行當中，等結果出爐後將可獲得更進一步的相關資訊，不過在她死亡的現場，警方並沒有發現任何非法毒品。

伊林莫蘭生前最後幾年的生活過得並不順遂，還被診斷出罹患喉癌。（翻攝自The Inquisitr）

而雖然在警方的聲明裡沒有確切指出伊林莫蘭究竟是因為什麼癌症才死亡的，不過根據《Page Six》報導，好友保羅彼德森（Paul Petersen透露她在去年感恩節左右，就已經不幸被診斷出罹患喉癌，也有在接受化療，「雖然她已經接受治療，但是情況並不樂觀」，揭露她在接受化療時的身體狀況就已經相當虛弱，也表示雖然知道她平時又煙又酒，不過仍不確定這與她罹癌有沒有直接關係，只能感傷表示：「她現在已經到了好地方去了。」

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