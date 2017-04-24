閃爆！女神卡卡設計師 為蕭敬騰打造豹紋裝+黃色電眼

蕭敬騰以Daniel Wong 2017秋冬系列服裝登台B.I.G嘉年華。（Daniel Wong提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕蕭敬騰與其領軍的「獅子合唱團」日前在上海世博公園舉辦的香蕉計劃B.I.G嘉年華演唱，蕭敬騰登台特別選穿華裔設計師Daniel Wong最新2017秋冬系列服裝襯托華麗演出，最前衛吸睛的單品莫過於那件擁有豹紋拼接的牛皮騎士外套，再加上Daniel Wong與日本眼鏡品牌Frency & Mercury聯名設計的金框透黃墨鏡，巨星光芒閃耀一整晚！

蕭敬騰以Daniel Wong 2017秋冬系列服裝登台B.I.G嘉年華。（Daniel Wong提供）

蕭敬騰身上這些超炫單品的設計師Daniel Wong出生於加拿大，童年在蘇格蘭度過，而後旅居於香港、台灣、倫敦及米蘭。從倫敦的中央聖馬丁學校畢業後，他獲得在倫敦為Alexander Mcqueen工作的機會，為品牌早春與秋系列設計鞋履，並為Lady GaGa的Bad Romance音樂錄影帶創作鞋款。Daniel Wong後來更擔任Versace的首席印花設計師，設計範疇包含男女裝成衣及高級訂製服系列。

Daniel Wong在2013年回到亞洲成立自有品牌。