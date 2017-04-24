《舉重妖精》CP成真！李聖經南柱赫 被爆熱戀5個月

南柱赫（右）、李聖經（左）拍《舉重妖精金福珠》時，曖昧氛圍破表。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／台北報導〕26歲韓星李聖經、23歲南柱赫先前合拍韓劇《舉重妖精金福珠》，戲裡「福珠」、「俊亨」的甜蜜互動，讓大批戲迷紛紛希望兩人能假戲真作。今據《10asia》報導，2人在拍完《舉重妖精金福珠》劇後距離迅速拉近，從今年1月該劇播畢後發展為戀人關係，姊弟戀低調談情5個月。

李聖經、南柱赫因同屬經紀公司「YG娛樂」，合作機會相當多，先前曾合拍韓劇《奶酪陷阱》及合拍廣告等，累積絕佳默契。2人在《舉重妖精金福珠》中有不少親密戲碼，包括一連4次擁吻、手背之吻等曖昧氛圍破表，自此之後2人緋聞滿天飛。

南柱赫（左）、李聖經（右）爆熱戀，低調交往近5個月。（翻攝自網路）

先前南柱赫飛美拍攝雜誌，順道去看NBA球賽，碰巧被電視轉播鏡頭掃到，也被眼尖的李聖經抓到，截圖傳上Instagram；日前「酷玩樂團」在首爾演出，李聖經上傳現場照，也被眼尖粉絲看到，照片中疑似有南柱赫身影，該張照片上傳沒多久隨即被刪除。如今2人爆熱戀，不僅粉絲大力支持，身旁的相關人士也樂見其成，透露「雙方感情很深，也已經獲得大家認同」。

李聖經先前曾去看「酷玩樂團」首爾演唱會，IG照片中被發現疑似南柱赫身影；少數網友也表示在現場有看到2人結伴現身。（翻攝自網路）