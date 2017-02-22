遭爆被劈好劈滿 花褲妹不認回收嘎嘎

嘎嘎近日又爆出惡習未改，打包新歡不忘和前女友藕斷絲連。（合成圖，翻攝自嘎嘎、Kincy臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「MP魔幻力量」成員嘎嘎，先後分別和安心亞、女團「Popu Lady」寶兒、「花褲妹」Kincy交往，近日被拍到摟著新歡E奶妹kelly回家，又傳出和花褲妹藕斷絲連，讓得知此事的Kincy發文怒吼「可以別斷我桃花嘛？」不想再和嘎嘎扯上任何關係。

Kincy上周發文疑似回應嘎嘎打包新歡回家一事。（翻攝自Kincy Instagram）

Kincy不滿嘎嘎花心劈腿憤而分手，不過《鏡周刊》卻指出兩人藕斷絲連，Kincy在分手後還去探班MV拍攝現場，甚至親密約會，讓不少人霧裡看花。爆出嘎嘎打包新歡回家，得知又遭劈腿後，Kincy在Instagram 寫下「只怪自己太蠢太容易相信人」、「以後你們小心遇到被劈還要給對方一桶金」的句子，疑似因再被劈腿而發文暗諷嘎嘎。

Kincy今日回應週刊爆料，撇清和嘎嘎關係。（翻攝自Kincy臉書）

Kincy今日也對於爆料作出回應，表示了解自己的人就會知道自己這麼冷靜面對此事的原因，否認爆料中復合及被劈腿一事，最後更稱「單身很久了耶，可以別斷我桃花嘛！？」撇清和嘎嘎的關係。