限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

遭爆被劈好劈滿 花褲妹不認回收嘎嘎

2017/02/22 18:35

嘎嘎近日又爆出惡習未改，打包新歡不忘和前女友藕斷絲連。（合成圖，翻攝自嘎嘎、Kincy臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「MP魔幻力量」成員嘎嘎，先後分別和安心亞、女團「Popu Lady」寶兒、「花褲妹」Kincy交往，近日被拍到摟著新歡E奶妹kelly回家，又傳出和花褲妹藕斷絲連，讓得知此事的Kincy發文怒吼「可以別斷我桃花嘛？」不想再和嘎嘎扯上任何關係。

Kincy上周發文疑似回應嘎嘎打包新歡回家一事。（翻攝自Kincy　Instagram）

Kincy不滿嘎嘎花心劈腿憤而分手，不過《鏡周刊》卻指出兩人藕斷絲連，Kincy在分手後還去探班MV拍攝現場，甚至親密約會，讓不少人霧裡看花。爆出嘎嘎打包新歡回家，得知又遭劈腿後，Kincy在Instagram 寫下「只怪自己太蠢太容易相信人」、「以後你們小心遇到被劈還要給對方一桶金」的句子，疑似因再被劈腿而發文暗諷嘎嘎。

Kincy今日回應週刊爆料，撇清和嘎嘎關係。（翻攝自Kincy臉書）

Kincy今日也對於爆料作出回應，表示了解自己的人就會知道自己這麼冷靜面對此事的原因，否認爆料中復合及被劈腿一事，最後更稱「單身很久了耶，可以別斷我桃花嘛！？」撇清和嘎嘎的關係。

相關新聞

推薦新聞
高國華繼女忍7年爆發 痛訴「小孩頂大人的罪」 高國華繼女忍7年爆發 痛訴「小孩頂大人的罪」
2017/02/22 17:49
婚變內幕...陳艾琳傳劈腿 「他」 被阿翔抓姦在床 婚變內幕...陳艾琳傳劈腿 「他」 被阿翔抓姦在床
2017/02/22 14:34
公開軟骨退化後首露面 鄺美雲穿平底鞋仍靠輪椅代步 公開軟骨退化後首露面 鄺美雲穿平底鞋仍靠輪椅代步
2017/02/22 11:07
野炮女星被迫吃屎 忍吞下肚竟發現... 野炮女星被迫吃屎 忍吞下肚竟發現...
2017/02/22 11:41
洪文棟「私生子」自爆被看不起 跨海打確認親子官司 洪文棟「私生子」自爆被看不起 跨海打確認親子官司
2017/02/22 10:31
謝霆鋒機場激吻王菲 連親2次愛意藏不住！ 謝霆鋒機場激吻王菲 連親2次愛意藏不住！
2017/02/22 17:12
李宗瑞電影 冠希前女友「允全裸、跳艷舞」試鏡成功 李宗瑞電影 冠希前女友「允全裸、跳艷舞」試鏡成功
2017/02/22 15:53
Lulu十指緊扣阿達甜遊迪士尼 戀愛鐵證曝光？ Lulu十指緊扣阿達甜遊迪士尼 戀愛鐵證曝光？
2017/02/22 13:00
（圖多）張永歆乳濤洶湧 為拍寫真E奶露到這 （圖多）張永歆乳濤洶湧 為拍寫真E奶露到這
2017/02/22 10:25
舒子晨倫敦驚傳被搶 行李都是XXX 舒子晨倫敦驚傳被搶 行李都是XXX
2017/02/22 12:30
縱慾過後喊還債 張景嵐翹臀成亮點 縱慾過後喊還債 張景嵐翹臀成亮點
2017/02/22 11:36
投資房產牽紅線 「甜心主播」李芳瑜悄結婚 投資房產牽紅線 「甜心主播」李芳瑜悄結婚
2017/02/22 14:00
（圖多）愛紗絕美婚紗曝光 老公擔憂餵不飽 （圖多）愛紗絕美婚紗曝光 老公擔憂餵不飽
2017/02/22 18:21
重拾失落der勇氣 許瑋甯獨往異地剉咧等 重拾失落der勇氣 許瑋甯獨往異地剉咧等
2017/02/22 13:30
被爆給不出薪水 《鑑識2》燒光預算停拍 被爆給不出薪水 《鑑識2》燒光預算停拍
2017/02/22 11:30
施易男視訊目睹小明明斷氣 祈求媽媽入夢中 施易男視訊目睹小明明斷氣 祈求媽媽入夢中
2017/02/22 17:57
琳西蘿涵機場戴頭巾遭攔 替穆斯林女性抱不平 琳西蘿涵機場戴頭巾遭攔 替穆斯林女性抱不平
2017/02/22 10:33
休傑克曼樂見有金鋼狼接班人 除了「這個人」以外 休傑克曼樂見有金鋼狼接班人 除了「這個人」以外
2017/02/22 11:17
阿弟曝轉行月領24K 房租生活費全難產 阿弟曝轉行月領24K 房租生活費全難產
2017/02/22 19:00
蔡依林啟程飛往義大利 機場時尚大有來頭 蔡依林啟程飛往義大利 機場時尚大有來頭
2017/02/22 18:48
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.