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嫌犯出庭冷血無悔意 被砍毀容女偶像怒求判死刑

2017/02/22 07:26

21歲的日本女偶像冨田真由去年5月驚傳遭狂粉亂刀瘋砍。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕21歲的日本女偶像冨田真由去年5月驚傳遭瘋狂粉絲岩崎友宏砍傷20多刀，兇殘手段震驚日本社會，該案於20日開庭，根據日媒報導，開庭時，冨田真由透過書面文字表示「我無法原諒犯人，希望他去死，如果死不了的話，也希望他終身監禁」，表達希望法官能判處他死刑的請求。

根據日媒報導，岩崎友宏出庭旁聽時，絲毫未見悔意，冨田真由則透過書面文字希望法官判處他死刑。（翻攝自網路）冨田真由去年5月在東京出席活動前，遭瘋狂粉絲岩埼友宏以折疊刀狂刺20多刀，一度因大量失血導致心肺功能停止，昏迷約2周後才回復意識，從鬼門關前撿回一條命。而因退還禮物、拒給電話號碼就遭岩埼友宏砍傷的冨田真由，也因傷勢集中在頭部、胸部、背部，
在臉上留下大面積的傷疤毀容，不僅嘴巴無法打開，左眼的視線範圍變窄，生活大受影響，除了每個禮拜必須往返醫院進行復健，星夢也被迫中斷。

而岩崎友宏出庭旁聽時，竟絲毫未見悔意，甚至還不時露出笑容，冷血態度令人髮指。

岩崎友宏出庭旁聽時絲毫未見悔意，冷血態度令人髮指。（翻攝自網路）

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