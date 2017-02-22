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G奶妹拍AV尋母 找到後竟在媽面前嘿咻男優

2017/02/22 07:23

椎名優香聲稱為了「尋母」才拍A片，而在新作中，她終於成功找到了媽媽。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕21歲的椎名優香今年1月在AV界出道，擁有可愛的臉龐與G罩杯的火辣身材，4歲時父母便大搞人間蒸發，將她丟給祖父母養大成人。從小少了雙親陪伴的她，一直渴望找回缺少的母愛，甚至突發奇想，「只要拍AV成名，媽媽就會來找我了」，於是便下海拍攝「動作愛情片」。當時片商在她的出道作註明「第1章」，果然故事也尚未結束，因為她真的找到媽媽了，甚至還在媽媽面前和男優做愛！

椎名優香當著媽媽的面，在新作中與男優做愛。（翻攝自網路）

根據一劍浣春秋在網站《PLAY NO.1》PO文表示，由於椎名優香的新作尚未發行，光從封面和文案，尚無法得知為何會有如此超展開的劇情，揶揄稱無論是男優幫忙找到人，椎名優香才以身相許，或是想讓媽媽欣賞她從女孩變成女人的一面，才在媽媽面前和男優「啪啪啪」，不管多荒腔走板的理由，可能都得等到作品問世才能見真章。

由於椎名優香的第2部作品已經被片商註明為「最終章」，一劍浣春秋表示，未來椎名優香若真的收山不幹，純粹打個工就閃人，那麼和片商主打的「萬里尋母」企劃，可說是配合的天衣無縫，但未來她若想樣繼續在暗黑界打滾，就得看接手的片商如何將故事繼續寫下去。

椎名優香長相甜美，還擁有G罩杯的火辣身材，在AV出道作聲稱為了「尋母」才下海。（翻攝自網路）

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