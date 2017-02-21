虛擬女神「EGOIST」3月襲台 走出500吋螢幕會台粉

「EGOIST」將於3月4日再度登台開唱。（點子海洋創意娛樂行銷提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本2.5次元偶像女神「EGOIST」由「supercell」成員ryo擔綱音樂製作，神秘女歌手chelly擔任主唱，繼去年首度來台開唱後，今年3月4日將2度登台，在台大綜合體育館1樓舉辦演唱會。台灣場作為最新技術發表的巡演第一站，粉絲們將能搶先海外各國，體驗最新的虛擬視覺技術。

2011年發跡的「EGOIST」為虛擬歌唱團體，最初是「supercell」成員ryo為了製作動畫《罪惡王冠》的主題曲所組成的音樂團體，並透過徵選會挑選出當年僅17歲的Chelly擔任主唱。2012年開始，「EGOIST」為陸續為知名動畫《PSYCHO-PASS 心靈判官》、《伊藤計劃》三部曲《屍者的帝國》、《和諧》、《虐殺器官》演唱多首膾炙人口的歌曲；同時，chelly與另一位神祕歌姬Aimer合唱《甲鐵城的卡巴內里》之片尾曲《ninelie》也大獲好評。

「EGOIST」此次演唱會也將發表最新技術，除了和電玩大廠萬代南夢宮合作，讓「EGOIST」走出螢幕立體擬真演出外，還將花重金打造500吋超大LED，搭配燈光音響，呈現極限感官震撼。門票已開賣，欲購可洽KKTIX、全家Famiport、安利美特台北總店。

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