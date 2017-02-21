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日JK賣肉賺錢成文化？！超過半數都在做

2017/02/21 07:09

日本女高中生經調查發現超過半數都為錢出賣肉體。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕日本高中女生援交狀況頻繁，戲劇和動漫情節也常出現，如佐佐木希主演的《天使之戀》；最近日本警視廳公布女高中生援交結果，發現15～17歲的少女中，竟超過半數都為錢出賣肉體。

在日本，身穿制服的女高中生被稱為「JK」，因此將客人和女高中生建立聯繫的店面，或對男性是從「親密服務業」就被稱為「JK商業」，雖法律不允許，但該產業卻因越來越興盛。

日本「JK商業」興盛。（翻攝自網路）日本警政署不想繼續助長此風，去年6到7月時，以違反兒童福利法為由，對兩間「JK商業」的店進行調查，發現42名女孩中，有超過7成少女仍在念高中，其中更有超過半數跟陌生人進行金錢上的性交易；雖然有些人表示是出於無奈，但也有人對家庭、學校生活都很滿意，卻仍投身其中。

調查一出，網友紛紛提出不同看法，有人表示「未成年的人竟認為錢比自己的身體重要，真的要加強教育啊」，也有人酸說「與國外被性侵的兒童相比，日本的女高中生都不是受害者而是受益者」，更有人感嘆「這真的是一個有錢，什麼都能買到的年代」。

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