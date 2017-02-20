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高鳴告別式親孫女曝光 劉奕兒臉書連發悼念文

2017/02/20 16:56

劉奕兒（左）是高鳴的親孫女。（合成圖，翻攝自劉奕兒臉書、資料照，公視提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人高鳴本月6日在家上吊輕生，今天家屬在基隆梵宇天閣孝順廳替他舉行告別式，新生代女演員劉奕兒站在家屬答禮區，也意外曝光孫女身分，雖然低調沒有對外提起，但其實她都有在臉書發悼念文，一切都有跡可循。

劉奕兒在高鳴過世隔天發文哀悼。（翻攝自劉奕兒臉書）

高鳴過世隔天，劉奕兒在臉書寫下長文，內容僅說「家裡發生了一些事情」怕把負面情緒傳給粉絲，因此不便與大家多聊天，希望粉絲能諒解；隨後她也不時的會透露思念高鳴的心情，更以自己的本名「劉思廷」PO文，「『劉」下的回憶太深刻，看著高速行駛的列車，穿梭在山林中，還有悅耳的蟲鳴聲，思念⋯『廷』不了。」

另外，劉奕兒還透露，人生中的第一輛Snoopy腳踏車就是高鳴買給她的，想起當時，她不禁感嘆，「回憶起小時候⋯就像是是昨天而已，記得第一次看阿拉丁的錄影帶是在您那兒，真的好想念那段簡單時光，莫忘初衷，思廷加油！」

劉奕兒不時的在臉書PO文表示思念。（合成圖，翻攝自劉奕兒臉書）

劉奕兒回憶起兒時的第一台腳踏車是高鳴買給她的。（翻攝自劉奕兒臉書）

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