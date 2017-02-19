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主播界隋棠變身「靜香」 網友虧：好朋友哆啦A夢來了

2017/02/19 22:57

主播黃若薇外型甜美，被封為「新聞界小隋棠」。（翻攝自黃若薇臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美女主播黃若薇，外型甜美，身材火辣，被網友封為「新聞界小隋棠」，受到不少網友喜愛，目前在MOD寰宇新聞擔任主播。今日她在臉書曬出一套粉紅色播報服，透露同事因為這件洋裝，笑虧她是在「cosplay」動漫《哆啦A夢》的靜香。

主播黃若薇（左）穿著粉紅色洋裝，被同事虧根靜香撞衫。（合成圖，翻攝自黃若薇臉書）

黃若薇今在臉書曬出自拍照，只見她身穿一件粉紅色洋裝，腰間還有白色蝴蝶結裝飾，並寫道「今天這套播報服，一直被同事說是cosplay哆啦A夢的靜香，晚上六點還有播報，你們來看看到底像不像好了」讓她自嘲，自己是鐵錚錚的漢子，竟然被說像靜香，讓她都不好意思出門買便當。

網友立刻曬出主播王鈺婷的截圖，笑虧「好朋友叮噹婷來了」。（翻攝自黃若薇臉書）

照片一出，網友紛紛留言，「顏色有一點點像，但是少了雙馬尾」、「那我當大雄去幫妳買便當」、「是靜香無誤」，沒想到竟有人曬出主播王鈺婷身穿藍色西裝、白色上衣的截圖，笑說「好朋友叮噹婷來囉」讓大批網友笑翻，連黃若薇都大讚對方超有創意。

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