元祖男偶像剛娶嫩妻 李準突告白也想嫁他？

李準（左）與徐玄（右）一起上南韓綜藝《認識的哥哥》展現模範生的反轉魅力。（翻攝自JTBC）

〔記者賴奕翎／綜合報導〕前「MBLAQ」成員李準單飛後，專心發展演員事業，近日他和「少女時代」成員徐玄，一起上南韓綜藝節目《認識的哥哥》，2人被稱做演藝圈的模範生，沒有緋聞、形象良好，豈料一向四次元的李準，突然自爆曾想嫁給最近剛結婚的元組偶像男團「H.O.T」隊長文熙俊，讓在場主持人全傻眼。

文熙俊（右）與昭燏（左）去年底跳過「公開戀情」的步驟，直接公布結婚消息。（翻攝自朝鮮日報）

給人「正直青年」形象的李準，被稱做「連Dispatch（南韓狗仔）都放棄的男人」之一，但在眾主持人討論李準跟徐玄演藝生涯中都沒有傳過戀愛緋聞，虧說「戀愛過嗎？」、「懂愛嗎？」的時候，突自爆：「小時候曾想過和文熙俊結婚。」讓主持人們相當慌張，李準才解釋，小時候做為H.O.T的瘋狂粉絲，基於羨慕、又想變成和他們一樣的心，甚至有過要跟偶像結婚的想法。

而文熙俊本月初才娶了小他13歲的女團「Crayon Pop」成員昭燏，主持人之一的希澈開玩笑說：「所以剛才才在廁所，看到你在罵Crayon Pop啊！」結束這荒謬又好笑的話題。