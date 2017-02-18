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男星因肥胖罹呼吸中止症 舒淇驚喊「快減肥！」

2017/02/18 19:15

陳彥佐（右）自曝因肥胖患呼吸中止症，舒淇（左）曾建議他趕快減肥。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新生代演員「小花」陳彥佐，過去演出電影《總鋪師》中3人組合「召喚獸」成員爆紅，近期又接演校園劇《我的老師叫小賀》知名度大開。體重破百的他，圓滾滾的身材是他一直以來的招牌，但他卻透露自己因肥胖患有呼吸中止症，連影后舒淇看了他的身材都直搖頭，要他「趕快減肥」。

陳彥佐（左）重達115公斤，一直以來維持圓滾滾的形象。（翻攝自陳彥佐臉書）

據《中時》報導，陳彥佐體重重達115公斤，因從小肥胖而患上呼吸中止症，不僅睡眠品質差，打呼還超大聲，令他十分困擾。拍攝小賀》時，因打呼問題只能自己睡，讓他無奈安慰自己「可以享受獨處時光」。在戲裡，他曾演出夢到自己因呼吸中止症猝死的戲碼，寫實劇情嚇得他直喊要減肥，怕有一天會因病離世。

他也有在熱映中的電影《健忘村》軋上一角，並跟舒淇有多場對手戲。他透露，當時在拍攝時，舒淇曾貼心勸他趁著年輕趕快減肥，太胖對身體不好。而他也下定決心，未來3個月內要減重10公斤，並坦言「肥胖不是罪，胖起來卻要人命」。

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