四叉貓來看！你老公張孝全跟鄭秀文開心談愛

張孝全（右）穿著款式較休閒的Zegna 春夏系列服裝。（Ermenegildo Zegna提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網路名人四叉貓超愛對外宣稱張孝全是「我老公」，在張孝全與鄭秀文合作的愛情喜劇電影《合約男女》首映會上，兩人盛裝出席，本來就帥帥der張孝全，特別配合新片輕鬆浪漫氛圍，他穿著款式休閒的Zegna春夏系列服裝。而且張孝全好像對該品牌超有愛，先前在香港首映會的時候，他也穿著Ermenegildo Zegna牛仔男針織夾克、紫紅色緹花Polo衫，搭配咖啡色Pelle Tessua編織小羊皮樂福鞋。台北媒體記者會上張孝全又穿著Z Zegna簡單白色Techmerino T-Shiert及黑色褲子搭配藍色微型花夾克及Techmerino運動鞋。

或許是因為《合約男女》是部愛情喜劇，電影公司在首映會上請來戴著張孝全面具的猛男狂舞，把鄭秀文跟張孝全都逗得呵呵笑。

張孝全穿Z Zegna Techmerio系列上衣及運動鞋，展現簡單大方的休閒時尚。（Ermenegildo Zegna提供） 張孝全以 Z Zegna 2017 春夏系列出席浪漫喜劇新片「合約男女」活動。（Ermenegildo Zegna提供）