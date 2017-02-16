限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

《母貓》揭日本應召女真實地獄 SM野戰性愛鏡頭不打碼

2017/02/16 11:36

《母貓》全片不打碼，真實揭露應召女的底層生活。（車庫娛樂提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕擅長探討社會議題的導演白石和彌，繼《凶惡》、《極惡刑事》後，再度接露連日本首相也不願面對的真相，新作《母貓》描述日本應召女的社會底層悲歌，點出女性貧困、蟄居族、家暴等棘手問題。

《母貓》電影海報。（車庫娛樂提供）

《母貓》遵從日活羅曼規則，每10分鐘一場親熱戲、保證不打馬賽克，藉由多場的性愛鏡頭：SM綁縛、野戰、戀乳癖…等，寫實卻不低俗的情慾場景，揭露日本社會女性貧困的悲哀，刻劃性工作者堅強求生的哀戚群像。

《母貓》揭露日本應召女的真實地獄。（車庫娛樂提供）

白石和彌師承被譽為「情色電影的黑澤明」的若松孝二，擅於運用社會題材，挖掘人性黑暗面，他坦言：「我無法替這些問題解答，只能盡力去描繪那些努力奮鬥、尋求帶著尊嚴生活的女人們，《母貓》讓我認知到不管身處的世界有多麼卑劣，若真是如此，我們仍應該好好活下去。」

《母貓》講述3名女子，因各自無法說出口的理由成為性工作者。（車庫娛樂提供）

《母貓》講述網咖棲身的難民、年輕的單親媽媽、患有不孕的家政婦，因各自無法說出口的理由成為性工作者，成為群窩在應召站裡的母貓們，從恩客的身體餘溫，汲換取一點慰藉與生存的可能，只要這世上有男人，就會一直持續下去。《母貓》2月17日在台上映。

《母貓》電影預告：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
《母貓》揭日本應召女真實地獄 SM野戰性愛鏡頭不打碼 《母貓》揭日本應召女真實地獄 SM野戰性愛鏡頭不打碼
2017/02/16 11:36
曾被諷在床上很厲害 琳西蘿涵挺川普：打不過就加入他 曾被諷在床上很厲害 琳西蘿涵挺川普：打不過就加入他
2017/02/16 10:40
出櫃男星情人節死會！PO玫瑰蠟燭浪漫被求愛照放閃 出櫃男星情人節死會！PO玫瑰蠟燭浪漫被求愛照放閃
2017/02/16 09:50
松本潤偷吃戀情玩完 日網票選最可能閃婚是「他」 松本潤偷吃戀情玩完 日網票選最可能閃婚是「他」
2017/02/16 09:08
睽違14年 《愛是您愛是我》原班人馬重聚拍續集！ 睽違14年 《愛是您愛是我》原班人馬重聚拍續集！
2017/02/16 08:51
入主DC？梅爾吉勃遜傳接手《自殺突擊隊2》 入主DC？梅爾吉勃遜傳接手《自殺突擊隊2》
2017/02/16 07:49
席琳娜熱吻威肯開遊艇趴 小賈單身狗哭嚎 席琳娜熱吻威肯開遊艇趴 小賈單身狗哭嚎
2017/02/16 07:28
（專訪）具惠善自爆閃婚安宰賢原因 何時生寶寶她說... （專訪）具惠善自爆閃婚安宰賢原因 何時生寶寶她說...
2017/02/16 07:19
大學選美比賽出身！174公分長腿D奶辣妹下海拍AV 大學選美比賽出身！174公分長腿D奶辣妹下海拍AV
2017/02/16 07:08
艾瑪華森再爆耍大牌 甜美形象破功 艾瑪華森再爆耍大牌 甜美形象破功
2017/02/16 06:39
三浦春馬穿情侶衣 深情凝視女友照片流出 三浦春馬穿情侶衣 深情凝視女友照片流出
2017/02/15 21:55
緊防發電機楊冪 趙又廷：每個女的都是男的 緊防發電機楊冪 趙又廷：每個女的都是男的
2017/02/15 21:33
（影音）走失兒童離鄉25年 靠谷歌大神找回返家路 （影音）走失兒童離鄉25年 靠谷歌大神找回返家路
2017/02/15 21:31
鄧紫棋情人節收玫瑰 甜謝「最佳情人」 鄧紫棋情人節收玫瑰 甜謝「最佳情人」
2017/02/15 21:20
歌神人肉快遞！與羅美薇歡慶結婚21年 歌神人肉快遞！與羅美薇歡慶結婚21年
2017/02/15 20:48
老公出這招 4個月就讓失婚翁虹勇敢閃嫁 老公出這招 4個月就讓失婚翁虹勇敢閃嫁
2017/02/15 20:48
布麗拉森拒當花瓶 並肩抖森揭《骷髏島》謎團 布麗拉森拒當花瓶 並肩抖森揭《骷髏島》謎團
2017/02/15 20:38
陳小春吃飽就睡不播種 應采兒拚女無望 陳小春吃飽就睡不播種 應采兒拚女無望
2017/02/15 20:38
有脫有保庇！ 毒后復出人氣回暖 鐵粉齊聚慶生 有脫有保庇！ 毒后復出人氣回暖 鐵粉齊聚慶生
2017/02/15 20:33
劉愷威同房女星下巴驚異凸起 挨酸同款楊冪 劉愷威同房女星下巴驚異凸起 挨酸同款楊冪
2017/02/15 20:14
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.