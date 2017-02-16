《母貓》揭日本應召女真實地獄 SM野戰性愛鏡頭不打碼

《母貓》全片不打碼，真實揭露應召女的底層生活。（車庫娛樂提供）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕擅長探討社會議題的導演白石和彌，繼《凶惡》、《極惡刑事》後，再度接露連日本首相也不願面對的真相，新作《母貓》描述日本應召女的社會底層悲歌，點出女性貧困、蟄居族、家暴等棘手問題。

《母貓》電影海報。（車庫娛樂提供）

《母貓》遵從日活羅曼規則，每10分鐘一場親熱戲、保證不打馬賽克，藉由多場的性愛鏡頭：SM綁縛、野戰、戀乳癖…等，寫實卻不低俗的情慾場景，揭露日本社會女性貧困的悲哀，刻劃性工作者堅強求生的哀戚群像。

《母貓》揭露日本應召女的真實地獄。（車庫娛樂提供）

白石和彌師承被譽為「情色電影的黑澤明」的若松孝二，擅於運用社會題材，挖掘人性黑暗面，他坦言：「我無法替這些問題解答，只能盡力去描繪那些努力奮鬥、尋求帶著尊嚴生活的女人們，《母貓》讓我認知到不管身處的世界有多麼卑劣，若真是如此，我們仍應該好好活下去。」

《母貓》講述3名女子，因各自無法說出口的理由成為性工作者。（車庫娛樂提供）



《母貓》講述網咖棲身的難民、年輕的單親媽媽、患有不孕的家政婦，因各自無法說出口的理由成為性工作者，成為群窩在應召站裡的母貓們，從恩客的身體餘溫，汲換取一點慰藉與生存的可能，只要這世上有男人，就會一直持續下去。《母貓》2月17日在台上映。

《母貓》電影預告：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）