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王樂妍雪撬當車開 GINO嚇壞腳跨腿

2017/02/13 19:00

王樂妍驕傲說自己從頭到尾滑了8次左右，都沒有卡住。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕王樂妍和GINO率領學生演員李博翔、邱子芯等人到日本東北拍攝民視《我的老師叫小賀》，演員們在岩手縣參與了東北五大雪祭之一的「小岩井雪祭」，眾人拿著雪橇體驗滑雪，王樂妍驕傲說自己從頭到尾滑了8次左右，都沒有卡住，但卻在雪地拍照時跌了個狗吃屎笑翻眾人。

王樂妍和GINO兩人在雪地裡玩起雪橇雙載，在前頭帶方向的王樂妍說自己真的把雪橇當車駕駛，嚇得GINO幾乎把全身力氣放在王樂妍身上，這讓GINO尷尬笑說是因為自己比較重，怕雪橇翹起來他又不好施力，才把腳放在王樂妍腿上，而王樂妍也不忘取笑其他人都會卡在中間無法成功滑到底，自己可是零失誤。

王樂妍和GINO兩人在雪地裡玩起雪橇雙載，速度快到讓GINO幾乎把全身力氣都放在王樂妍身上。（民視提供）

眾演員在雪地裡拍攝並讚嘆美景，但卻也凍的「皮皮挫」，王樂妍說自己真的超怕冷，若和男友出遊會選擇溫暖的島嶼度假。GINO則覺得雪國是一個非常適合情侶一同讓感情升溫的好地方，女生都容易四肢冰冷，適時的送上溫暖的擁抱和保暖小物一定超加分，而且看到台灣沒有的雪景會更更浪漫，自己若要帶女伴出遊一定不會錯過這麽好的地方。

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