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不只高鳴！資深藝人年輕風光晚景淒涼

2017/02/07 07:17

64歲資深藝人司馬玉嬌近來因工作量變少，常藉酒澆愁。（翻攝自司馬玉嬌臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深閩南語演員高鳴昨早被發現在新北市萬里住處上吊身亡，享壽83歲，演藝圈既震驚又難過，他的妻子透露高鳴患有膀胱、腎、淋巴、直腸與攝護腺等5腫癌症，長期受病痛折磨煎熬，屢次表示「不想活了」，其實，演藝圈也有不少藝人都有相同際遇。

75歲資深藝人「瘦皮猴」林松義。（資料照）

64歲藝人司馬玉嬌和老公育有2子，據《三立新聞網》報導，她因老公傳出外遇走上離婚一途，後前夫想要競選國代，為維護形象，司馬玉嬌決定2度結婚，但她母親11年前過世，加上工作量變少，經常夜不成眠藉酒澆愁，酒後更因摔傷左臉留下5公分疤痕。

資深歌手萬沙浪年輕時的帥氣模樣。（翻攝自網路）

而76歲林松義是台灣第一代的唱跳歌手，近年健康狀況不佳，去年盼望養子回來探視，但棄養他2年的養子卻嗆說：「把財產過給我再說！」讓林松義心灰意冷對養子提起訴訟。

至於68歲歌手萬沙浪是卑南族原住民，唱紅《風從哪裡來》、《愛你一萬年》等歌曲，被封為「山地歌王」，20年前萬沙浪酒後不慎摔傷，致使智力受損、喪失語言能力，幸賴相守40年的女友郭淑芳為了籌措醫藥費，陸續賣掉自己的珠寶與3棟房子。

資深閩南語演員高鳴昨早被發現在住處上吊身亡。（翻攝自劉至翰臉書）

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