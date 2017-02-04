GINO掛保證 這個地方超「催情」

GINO和王樂妍（左）手牽手同遊水族館，兩人還近距離接觸海獅，這讓王樂妍樂開懷。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕GINO和王樂妍在日本拍攝民視《我的老師叫小賀》，今日前往仙台水族館取景，兩人在劇中頻頻放閃，飛撲、擁抱、牽手樣樣來，讓熱戀中的GINO讚嘆水族館真的是「催情」的好地方。

「威玲CP」還在登米國小前大玩「草叢咚」。（民視提供）

劇中老師情侶檔GINO和王樂妍手牽手同遊水族館，兩人還近距離接觸海獅，這讓王樂妍樂開懷，先前王樂妍也和男友一起去花蓮的海洋公園，不過她卻無奈說：「這是他做過『浪漫的事』了」；另外GINO一提到水族館就說：「這就是一個『催情』的好地方啊」，他表示只要男女一起來就有99.9％成功機率，若是之後有新戀情，也絕對會帶對方到水族館「助攻」。

「威玲CP」低調的曖昧不輸老師組的粉紅泡泡。（民視提供）

除了老師組瘋狂放閃外，另一對李博翔和邱子芯所組的「威玲CP」低調的曖昧不輸老師組的粉紅泡泡，兩人還在登米國小前大玩「草叢咚」，現場心動指數達到百分百，提到國小時純純的愛，李博翔說自己小六時曾經有喜歡一個女生長達2年，攻勢竟然是「盯緊處理」；而邱子芯則是把追求者當哥們處理，讓一旁李博翔直虧：「這麼挑會交不到男朋友啦」。

GINO（左）和王樂妍在劇中頻頻放閃，飛撲、擁抱、牽手樣樣來。（民視提供）