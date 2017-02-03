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文瑾瑩手臂劇痛緊急開刀 話劇公演被迫取消

2017/02/03 15:19

南韓女星文瑾瑩因罹患「急性腔室症候群」，目前因接受手術而取消了公演活動。（翻攝自朝鮮體育）

〔記者陳昱均／綜合報導〕曾被喻為「國民妹妹」的29歲南韓女星文瑾瑩（又譯文根英，最近忙著與男星朴正民一起進行話劇《羅密歐與茱麗葉》地方場次的演出，但今天卻驚傳她突然感覺右臂疼痛，到醫院檢查後馬上就進行急救手術的消息，嚇壞不少粉絲。

對於文瑾瑩的狀況，所屬社「Namoo Actors今天（3日）就對外表示她在1日因突然感到右臂疼痛，隔天上午就去了醫院檢查，沒想到診斷後發現她是罹患了因身體某部位神經、血管及肌肉在腔室中升高的壓力，造成血管灌流不足，導致組織缺氧壞死的「急性腔室症候群」，隨後就馬上開刀急救，「目前她正在觀察當中，這2、3天內還需要再開一次刀，之後可能也還需要繼續進行1至2次的手術。」

而經紀公司也透露，文瑾瑩目前的話劇公演活動已經全數取消，雖然本人憑著強烈的意志力，非常希望能夠趕緊康復回到舞台上，不過腔室症候群是一種急診病狀，無法拖延不去進行手術，考慮到文瑾瑩的健康及安全才不得已取消了《羅密歐與朱麗葉》的地方公演，對所有觀眾與粉絲感到抱歉，也希望他們能夠諒解。

文瑾瑩（右）主演的話劇《羅密歐與茱麗葉》地方場次，現在因為她的身體狀況已經都取消了。（翻攝自YTN）

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