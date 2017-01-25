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（影音）炎亞綸爆飛輪海只分50元 向晨翔喊話 「可以聊聊」

2017/01/25 17:38

炎亞綸拍攝隱形眼鏡廣告探班。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕SpeXial的晨翔無預警在臉書上宣布告別團體，原因認為經紀公司帳目不清，因此決定走上法律途徑，今天炎亞綸出席隱形眼鏡活動，曾經也是男團「飛輪海」成員的他，先是以過來人身份表示：「他們12個人真的太多了！」接著自爆當年還在團體的時候，上一個通告1350元要4個人分，還常只分到50元。

炎亞綸拍攝隱形眼鏡廣告探班（記者陳逸寬攝）

炎亞綸認為現在環境真的很差，只要自己舒服就好，他說：「如果他真的覺得他的路自己選擇走比較開心，就不要後悔。」也向晨翔喊話：「有什麼事都可以聊聊，經驗分享。」

炎亞綸年前出席最後一個通告，在攝影棚內拿出一大疊的紅包分給在場媒體，他表示基層員工最辛苦，所以以往參加經紀公司尾牙或電視台尾牙都會大方分送紅包，不過他今年缺席華研尾牙，因而傳出遭到公司冷凍，他笑著否認：「剛接了一部電視劇，剛好那個時間是我要定妝和讀本的時間，所以就沒出席。」2月炎亞綸計畫到與陸毅及郭采潔上海合作新戲，他也表示只要有好劇本，一樣會接台灣偶像劇，期許成為精進自己、努力往前的偶像。

炎亞綸發送紅包給媒體拜年（記者陳逸寬攝）炎亞綸被問到嘴唇保養很好，他妙回「多接觸...人」，引發哄堂大笑。（記者陳逸寬攝）

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