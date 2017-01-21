人紅是非多？秀智舊照被疑暗示戀童

秀智近日即將推出新專輯。（翻攝自秀智Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星「Suzy」秀智2010年以偶像團體「miss A」的一員出道，不僅外貌出色又能唱能演的她，近年來除了多將重心擺在戲劇上，今年更即將推出個人專輯。不料，近日她前年拍攝的寫真集照片卻被翻出來討論，更有許多網友批評她的寫真照片暗示「戀童癖」、「性交易場所」！

秀智2015年推出的寫真集《suzy?suzy》。（翻攝自《亞洲經濟》）

近日，秀智2015年推出的個人寫真集《suzy?suzy》的照片內頁被拿出來討論，更引起不小爭議，原因在於其中多張照片是在老式理髮廳拍攝，不僅有秀智戴著小女孩般的髮飾、露出無知表情的照片，還有她擺出性感姿勢、手中卻捧著童話書的照片。這些照片讓網友不禁揣測，其實是在暗喻「戀童癖」，而部分理髮廳在南韓更有「性交易場所」的意思。

秀智的寫真集內頁被批評有「戀童癖」。（合成圖，翻攝自《先驅經濟》）

對此，拍攝此系列照片的攝影師表示，理髮廳裡面有著老爺爺留下的漫畫書，照片純粹是想要呈現童年記憶的感覺，並沒有什麼暗示。此外，有網友也照出寫真集的原圖和網路上被翻出來的流傳圖做對比，發現可能是透過翻拍，讓流傳圖看起來顯得更為情色，才會使秀智的寫真集舊照引起不雅風波。

秀智寫真集原圖。（翻攝自《運動趨勢》）