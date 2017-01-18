前AV女優麻美切子宮保命 當歌手拚登巨蛋

麻美由真2013年驚傳罹患卵巢癌，切除子宮及卵巢後才撿回一命。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲的前AV女優麻美由真2013年在推特證實罹患卵巢癌，切除子宮及卵巢後撿回一命，不過麻美由真服用抗癌藥物接受化療也換來不少後遺症，甚至一度誤傳病逝的消息。隔年麻生由真將自己的抗癌過程、下海拍AV的理由寫成自傳《Re Start～無論何時都要相信自己～》，退出AV界的她，近期更轉型當歌手發片，透露：「希望有機會登上巨蛋開唱！」

重生後的麻美由真轉型當歌手，並發行新EP《SCAR Light》。（翻攝自網路）

麻美由真於2005年在AV界出道，2006年時更奪下由18間AV製作公司共同頒發的的最優秀女優獎，她的作品曾5度榮登日本影碟出租率冠軍，是近年最受歡迎的AV女優之一。麻美由真之前因為化療掉髮，在公開場合必須戴上假髮，但樂觀的她抗癌成功後，得到許多網友支持，日前她在京都宣傳新EP《SCAR Light》，好姊妹蒼井空特地到場送上驚喜，粉絲也紛紛留言祝福重生後的麻美由真，同樣能以歌手身分獲得好成績。

蒼井空準備麻美由真新專輯造型的蛋糕探班。（翻攝自網路）

蒼井空（左）力挺好姊妹麻美由真發片。（翻攝自網路）