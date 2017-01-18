限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

前AV女優麻美切子宮保命 當歌手拚登巨蛋

2017/01/18 15:07

麻美由真2013年驚傳罹患卵巢癌，切除子宮及卵巢後才撿回一命。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲的前AV女優麻美由真2013年在推特證實罹患卵巢癌，切除子宮及卵巢後撿回一命，不過麻美由真服用抗癌藥物接受化療也換來不少後遺症，甚至一度誤傳病逝的消息。隔年麻生由真將自己的抗癌過程、下海拍AV的理由寫成自傳《Re Start～無論何時都要相信自己～》，退出AV界的她，近期更轉型當歌手發片，透露：「希望有機會登上巨蛋開唱！」

重生後的麻美由真轉型當歌手，並發行新EP《SCAR Light》。（翻攝自網路）

麻美由真於2005年在AV界出道，2006年時更奪下由18間AV製作公司共同頒發的的最優秀女優獎，她的作品曾5度榮登日本影碟出租率冠軍，是近年最受歡迎的AV女優之一。麻美由真之前因為化療掉髮，在公開場合必須戴上假髮，但樂觀的她抗癌成功後，得到許多網友支持，日前她在京都宣傳新EP《SCAR Light》，好姊妹蒼井空特地到場送上驚喜，粉絲也紛紛留言祝福重生後的麻美由真，同樣能以歌手身分獲得好成績。

蒼井空準備麻美由真新專輯造型的蛋糕探班。（翻攝自網路）

蒼井空（左）力挺好姊妹麻美由真發片。（翻攝自網路）

相關新聞

推薦新聞
「一幅畫700萬」 香港三級片男星竟是國畫家 「一幅畫700萬」 香港三級片男星竟是國畫家
2017/01/18 08:52
與Selina離婚9個月 張承中說出心裡話 與Selina離婚9個月 張承中說出心裡話
2017/01/18 07:41
劉德華驚傳墜馬骨裂 醫療專機返港治療 劉德華驚傳墜馬骨裂 醫療專機返港治療
2017/01/18 13:45
被爆熱戀歐陽娜娜？房祖名坦白說… 被爆熱戀歐陽娜娜？房祖名坦白說…
2017/01/18 10:58
神秘男香閨待12小時 雞排妹撇清過夜情 神秘男香閨待12小時 雞排妹撇清過夜情
2017/01/18 08:20
出道17年首次！寶兒公開周元戀情 出道17年首次！寶兒公開周元戀情
2017/01/18 11:14
選聖誕節自殺？喬治麥可前男友爆內幕 選聖誕節自殺？喬治麥可前男友爆內幕
2017/01/18 12:11
Hebe、Selina尾牙被左擁右抱 再添新師妹 Hebe、Selina尾牙被左擁右抱 再添新師妹
2017/01/18 07:16
（影音）40分鐘吸金500萬元 Jolin險釀尾牙宴暴動 （影音）40分鐘吸金500萬元 Jolin險釀尾牙宴暴動
2017/01/18 07:13
婚後住1.8億豪宅 金泰希明教堂秘嫁Rain 婚後住1.8億豪宅 金泰希明教堂秘嫁Rain
2017/01/18 07:21
都是女經紀人惹得禍？ 何潤東妻被爆吃飛醋 都是女經紀人惹得禍？ 何潤東妻被爆吃飛醋
2017/01/18 06:47
Baby生男娃鼻挺像爹 踏入演藝圈機會高 Baby生男娃鼻挺像爹 踏入演藝圈機會高
2017/01/18 09:18
性感小丑女腫到認不出！全為挑戰滑冰傳奇 性感小丑女腫到認不出！全為挑戰滑冰傳奇
2017/01/18 14:57
《月薪嬌妻》爆紅 AV界新垣結衣也宣布復出！ 《月薪嬌妻》爆紅 AV界新垣結衣也宣布復出！
2017/01/18 12:23
AV界名門強勢登場！父母鋼琴家 女優F奶驚人 AV界名門強勢登場！父母鋼琴家 女優F奶驚人
2017/01/18 12:55
和Jolin分手後近況 錦榮幫忙接生感動泛淚 和Jolin分手後近況 錦榮幫忙接生感動泛淚
2017/01/18 07:22
情變胡彥斌 鄭爽街頭講電話淚流滿面 情變胡彥斌 鄭爽街頭講電話淚流滿面
2017/01/18 11:54
爆紅遊戲《返校》 教官長相激似馬英九 爆紅遊戲《返校》 教官長相激似馬英九
2017/01/18 14:09
檳榔盒的概念！？SOD限定商品 白飯流濃濃AV味 檳榔盒的概念！？SOD限定商品 白飯流濃濃AV味
2017/01/18 07:14
明天要嫁給Rain啦 金泰希披婚紗根本仙女下凡 明天要嫁給Rain啦 金泰希披婚紗根本仙女下凡
2017/01/18 15:57
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.