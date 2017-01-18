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（影音）40分鐘吸金500萬元 Jolin險釀尾牙宴暴動

2017/01/18 07:13

蔡依林華碩尾牙壓軸演出，40分鐘吸金500萬
。（記者邵浩瑋攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕「Jolin」蔡依林昨晚出席華碩尾牙壓軸演出，還沒出場就吸引大批員工搶在舞台前卡位，她以花花短版上衣配迷你花裙，外搭一件豹紋外套，中空露蠻腰及美腿性感開唱，一出場先熱唱《PLAY我呸》，讓台下的華碩員工全都嗨翻。

Jolin昨一連獻唱《I'm not yours》、《舞孃》等嗨歌，唱到《日不落》時並熱情請台下歌迷一起大合唱，勁歌熱舞的演出瞬間將現場氣氛炒熱。

蔡依林昨晚出席華碩尾牙壓軸演出，讓全場嗨翻。（記者邵浩瑋攝）Jolin也準備了抒情歌曲，像是《檸檬草的味道》、《第三人稱》等，其中一名女員工疑似喝醉，直接衝到台上和她齊唱《倒帶》，不過唱沒幾句就唱不下去，讓她忍不住笑說：「如果你衝上台，要記得會唱我的歌，不然就有點尷尬。」讓員工都笑翻，唱到《第三人稱》時，更是直接走入觀眾群中，現場引起一陣不小的騷動，她也親切的和眾人一一握手，甚至cue歌迷上台送上愛的抱抱，大展親民作風。

台上也備有數名舞者，雖是尾牙場但規格完全不馬虎，和小型演唱會沒有兩樣。40分鐘9首歌的演出，就吸進500萬元唱酬，這也是Jolin今年在台灣接下的唯一一場尾牙演出。

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