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（影音）82歲林沖凍齡有成 獻唱鑽石亮晶晶

2017/01/16 17:13

華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》錄影，林沖 （記者陳逸寬攝）

〔記者洪素津／台北報導〕資深藝人林沖現年已82歲，但他仍保有藝人的堅持與風範，花時間保養他的皮膚，注意自己的形象，並強調會去運動讓自己保持活力。今林沖錄華視《金雞鴻運旺群星嘉年華》過年特別節目，將獻唱他的招牌歌曲《鑽石》。

華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》錄影，林沖 （記者陳逸寬攝）

華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》錄影，金佩姍（左）與王彩樺（右）攙扶高齡82歲的林沖（中）。 （記者陳逸寬攝）

林沖今天穿著一襲閃亮白袍，他抗癌有成，看起來神采奕奕，彩排的時候也相當有力氣，只是走路需要旁人攙扶，問及林沖目前的身體狀況，他表示目前都身體還不錯，只是因為十幾年前的墜馬讓他留下後遺症，傷到脊椎，導致現在走路不能走很遠，只要走累了就停下來休息，他也笑說：「不會允許自己狼狽的樣子走路，累了就要休息，畢竟要顧及藝人的形象。」

年節將近，林沖表示會飛去新加坡和妹妹一起過年，妹妹遠嫁新加坡，但已喪偶，林沖怕妹妹寂寞，便飛往新加坡陪同過節。

華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》錄影，澎恰恰（左起）、王彩樺、文香、文夏、金佩姍、關聰、林沖 （記者陳逸寬攝）華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》錄影，吳敏（左起）、澎恰恰、康雅嵐、王彩樺 （記者陳逸寬攝）華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》錄影，貝蒂 （記者陳逸寬攝）華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》錄影，李志希（左）、李志奇 （記者陳逸寬攝）華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》錄影，李炳輝 （記者陳逸寬攝）

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