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鄭容和打翻粉絲醋桶 做菜辣哭媽媽

2017/01/16 14:54

韓團「CNBLUE」主唱鄭容和（左）、女星衛詩雅（右），赴澳門宣傳電影《決戰食神》。（華映提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕電影《決戰食神》由港星謝霆鋒、韓團「CNBLUE」主唱鄭容和主演，2人在片中化身型男廚師尬廚藝，火花四射又惺惺相惜。15日，鄭容和與女星衛詩雅重回片中拍攝地澳門宣傳，與現場1000名粉絲相見歡，上演餵食秀卻差點讓台下粉絲打翻醋桶，而他現場也自爆做菜失敗經驗，透露曾做菜辣哭媽媽。

鄭容和赴澳門宣傳電影《決戰食神》，自爆曾做菜辣哭媽媽。（華映提供）

鄭容和在片中飾演海外學成歸國的米其林三星大廚「安保羅」，與經營街坊餐館的謝霆鋒有不少對手戲。鄭容和表示，為了拍攝，他苦練刀工，現在廚藝進步不少，「拍片前只會煮雞蛋，現在進步到會煮義大利麵了」。然而，他學會做菜後，自曝曾試著當「孝子」，做義大利麵給媽媽吃，卻失手加了太多辣椒，讓媽媽辣到流眼淚。

而活動當天，鄭容和、衛詩雅與現場粉絲大玩遊戲，參加者分成兩隊，戴上眼罩後分別接受兩位主角餵食。原先鄭容和打算親手餵幸運粉絲，台下粉絲當場打翻醋桶，忌妒大喊：「不行！」讓他只能默默退到一旁，改由衛詩雅代替他餵食粉絲，意外插曲讓眾人印象深刻。該片2月17日在台上映。

鄭容和（左）原本要餵食幸運粉絲，卻不小心打翻台下歌迷醋桶。（華映提供）

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