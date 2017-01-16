張文綺拜年被虧天天叫 莎莎今年可能婚

張文綺（右）於拜年時祝福觀眾「喜訊不斷，天天笑」講成「天天叫」，讓徐乃麟（右二）大虧她是不是都「天天叫」。（華視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕年節將近，華視《天才衝衝衝》開錄大年初一特別節目《天才衝衝衝之神雞妙算迎新春》，攝影棚裡佈置大小炮竹滿滿年味，而張文綺新的一年仍不改「天兵」個性，於拜年時祝福觀眾「喜訊不斷，天天笑」講成「天天叫」，讓徐乃麟大虧她是不是都「天天叫」，張文綺急忙止血：「不要說出來啦！」讓眾人笑翻。

這次華視過年特別節目找來了號稱外景小公主的莎莎，莎莎透露剛從澳洲跨年回來馬上來錄影，徐乃麟問到今年的「進度」要不要加緊了，莎莎才意識到是在問她何時要「婚」了？莎莎笑說：「現在很喜歡兩個人的狀態，緩緩啦！」在旁的曾國城笑虧：「緩緩阿？不然換換啦！分了阿！」莎莎語帶保留，直說有好消息會通知大家的。

被問到何時要「婚」了？莎莎（右二）語帶保留，直說有好消息會通知大家。（華視提供）

另外本集還邀請到不老偶像包偉銘，他一出場，阿建老師即放下成名曲《跑跑跑》，寶刀未老的他帶領來賓們一起大跳經典舞曲，完全看不出已52歲。被問到如何保養，他開玩笑的說：「多泡福馬林就可以了。」。更多精彩內容，就在大年初一（28日）週六華視晚間10點《天才衝衝衝》。

包偉銘（中）凍齡有成，被問到如何保養？他笑說：「多泡福馬林就可以了。」（華視提供）