蔡明亮劉國松鄭善禧 獲第36屆行政院文化獎

蔡明亮。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部公布第36屆行政院文化獎，得主為蔡明亮、劉國松、鄭善禧。文化部長鄭麗君表示，三位得獎者在電影及繪畫等領域有傑出表現及卓越貢獻，深化我國文化內涵，令人感佩。

出生於馬來西亞的蔡明亮自中國文化大學戲劇系影劇組畢業後，一直以台灣為創作基地，藝術風格獨特，擅長描述都會中小人物，及現代人不能溝通的困境。1994年其電影作品《愛情萬歲》獲威尼斯影展金獅獎、金馬獎最佳影片和最佳導演。其他作品如《河流》、《洞》、《你那邊幾點》、《天邊一朵雲》等皆獲多項國際影展殊榮。

劉國松1956年畢業於台灣省立師範大學藝術系（今國立台灣師範大學美術系），隨即組成「五月畫會」，掀起戰後台灣的現代繪畫運動，即使其理念受到保守派的反對，他仍認為「為藝要如摩天大樓」，先求異再求好，「畫室不是傳統繪畫複製的工廠」。

劉國松。（資料照，記者陳奕全攝）

劉國松成功帶領水墨畫走上革新的道路，被譽為現代水墨畫之父，是第一位獲頒美國文理科學院藝術與人文科學院士榮銜的華人畫家。

鄭善禧自小喜愛色彩濃艷、線條流暢的民俗藝術，求學與出國深造期間，受到西洋繪畫衝擊，畫出了渾圓不峻、蔥青翠綠、呈現台灣獨特風味的「台灣山」。他的創作主題圍繞於民藝風土，將本土民間藝術融入畫作當中，體現質樸融通美學，為台灣的鄉土風情留下具有草根味的紀錄。

行政院文化獎為我國官方主辦等級最高的國家文化獎項，以表揚傑出藝文人士的終身成就，將由行政院長親自頒獎。