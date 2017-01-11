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粉絲哭哭！Lollipop@F驚爆解散

2017/01/11 21:27

Lollipop@F合約已滿，阿緯（左起）、威廉與小煜沒與公司續約。（分工合作社提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Lollipop@F傳出約滿解散，包括阿緯、小煜與威廉，3人與經紀公司「分工合作社」都已到期，現在採取默契方式合作，對此「分工合作社」證實約滿，透露團員這些年與公司、老闆曾志偉合作愉快，若未來有新東家，都會給予祝福。

棒棒堂男孩出道滿10年，其中Lollipop@F在2009年改組後重新出發，敖犬、阿緯、小煜與威廉4人在內，共推出2張專輯加上單曲作品，只是敖犬前年與經紀公司爆合約糾紛，正式鬧翻對簿公堂，Lollipop@暫時沒發片，連棒棒堂男孩去年的10年合體都宣告破局，讓歌迷有些失望。

Lollipop@F。（資料照，種子提供）

至於Lollipop@F沒有續約，團員們的未來動向？「分工合作社」表示阿緯、小煜與威廉的合約，在去年底就約滿，不過依舊有合作默契，而敖犬與公司的官司仍在進行中。

最近阿緯專心經營副業點點心及照顧愛女，小煜前陣子結束舞台劇工作，今天受訪則回應：「目前還是先和『分工』默契合作，但不排除其他合作的可能性。」

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