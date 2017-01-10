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才搶下小巨蛋 「兄弟本色」竟驚爆解散

2017/01/10 15:44

「兄弟本色」由張震嶽（右三）、熱狗（右二）和頑童MJ116組成。（本色音樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小巨蛋向來是歌手開演唱會的第一首選，但近來因為震動和噪音擾民、里長反對等因素，藝人必須提出「防震方案」方可租借場地開唱，其中像張惠妹、「兄弟本色」和韓團「BIGBANG」更是被列為黑名單中的金銀銅。不過，昨日「兄弟本色」才終於審查通過，可以2度開唱，沒想到今卻驚爆4月就將拆夥！

「兄弟本色」驚爆解散。（本色音樂提供）

由張震嶽、熱狗和頑童MJ116所組成的「兄弟本色」，今年4月29日將於小巨蛋舉辦「日落黑趴最終場演唱會」，由於好不容易才通過演唱會審查，成員們激動之餘，也保證設備和規模都將升級，甚至誇下海口希望未來可以包下小巨蛋整個月！然而，根據《ETtoday》報導，5名團員唱完4月的演唱會後，就將各自回歸自己的音樂事業，等於想要看到5人合體，4月是最後機會。

「兄弟本色」2015年曾在小巨蛋開唱。（資料照，記者陳奕全攝）

事實上，「兄弟本色」2015年12月時曾在小巨蛋舉辦過演唱會，但由於5人音樂風格強勁，歌迷在台下一跟著high就會造成附近居民感受劇烈搖晃，因此被小巨蛋周邊里長認定為「拒絕往來戶」第2名。好在今年他們又再度搶下小巨蛋時段，怎料竟然開完演唱會就解散，想必會令許多喜愛他們歌迷相當傷心。

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