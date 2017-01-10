米倉涼子「女醫」 霸氣天真 狂撈4710萬

米倉涼子主演人氣日劇《派遣女醫》第4季，再創高收視。（緯來日本台提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕41歲日本女星米倉涼子靠著主演醫療日劇《派遣女醫Ｘ》系列，人氣翻漲，最近她主演《派遣女醫》第4季，再創收視紀錄，穩坐收視女王寶座，片酬也有如收視率不斷攀升，光憑該劇就讓她進帳高達約1.7億日圓（約4710萬元台幣）。

《蘋果日報》報導，該劇之所以叫好又叫座，吸引大批觀眾，除有「大門未知子」經常掛嘴邊的「我不幹」、「我絕不會失敗」等經典台詞，營造她不服輸的霸氣形象；在劇中飾演醫術高明美女女醫的她，外型強勢個性卻有如漫畫《IQ博士》中的丁小雨般天真，劇中對白製造反差趣味。

米倉涼子靠《派遣女醫》系列榮登收視女王寶座，進帳約1.7億日圓。（翻攝自日網）在女醫白袍下，米倉涼子總穿著超短迷你裙，辣曬修長美腿，展現性感又自信的一面，成功吸引觀眾眼球。該劇更擅長請來當紅巨星客串，像是PIKO太郎等藝人，並融入時下熱門話題；每集的命名更會巧妙將集數串進客串角色的名字中，例如第4集的高岡早紀客串的角色叫「四葉美麗」。靠5招再創高收視。