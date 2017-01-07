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Makiyo想婚了 開出驚人老公條件

2017/01/07 07:34

Makiyo（右二）昨主持電影《驚滔駭浪的陰影》記者會，與3位日本男星金子統昭（左起）、落合扶樹、三原慧悟同台。（記者陳奕全攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕Makiyo自5年前毆司機風波後，將事業重心轉往中國，久未在台露面的她，昨替電影《驚滔駭浪的陰影》主持記者會，與日本男星金子統昭、落合昭樹、網路紅人三原慧悟同台。她自稱是金子的鐵粉才會接下活動，3位男星現場則大啖羊肉爐，趁冬天補補身子。而Makiyo被問起新年新希望，她不加思索大喊：「想結婚，我都要33歲了。」並大方公開理想型條件，甚至語出驚人透露，即使不夠認識彼此也OK。

Makiyo透露想婚念頭。（記者陳奕全攝）

Makiyo昨受訪時表示，她看電影《漂撇男子漢2》變成金子的影迷，笑稱金子外型根本是她的「天菜」，只可惜對方已經結婚。而談到感情，她自爆現在單身，感情空窗近3年，而且自從母親過世，她賺的錢從要養活2個人，變成只需要養活自己，雖然單身也很好，但現在也開始「婚」頭，想找個老公一起過生活。

至於未來理想對象，她透露自己跟一般女孩沒兩樣，只要對方溫柔體貼就通過第一關，而且現在比起認識新朋友，更想從以前同學裡，找到未來的人生伴侶。不僅如此，她還加碼表示：「我們不用太了解彼此也沒關係，因為我也不了解我自己啊，只要2個人個性合得來就好。」

Makiyo對於未來老公條件不設限，甚至表示不夠認識彼此也OK，個性合得來最重要。（記者陳奕全攝）

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