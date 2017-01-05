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飛踢救美超帥 劉奕兒大讚真男人

2017/01/05 19:59

張立昂在《浮士德的微笑》英雄救美劉奕兒，飛踢對手展現帥姿。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視、三立週日偶像劇《浮士德的微笑》日前拍攝劉奕兒被騙上山，並且遭歹徒挾持的劇情，張立昂為了英雄救美與對方大打出手，不但空手奪白刃，還揮拳加飛踢，驚險打鬥場面展現帥氣英姿，立馬讓劉奕兒露出粉絲眼神，崇拜大讚：「實在帥爆了！我也好想打啊！」

張立昂在《浮士德的微笑》英雄救美劉奕兒，飛踢對手展現帥姿。（三立提供）張立昂在《浮士德的微笑》英雄救美劉奕兒。（三立提供）

張立昂笑說，以前學過散打、空手道、跆拳道，知道大概拳法，但是擒拿術就不太清楚，於是現場找來武術指導教學，因為劇本描述他需用外套將歹徒的刀奪下，開拍前認真學習，劉奕兒也好奇在一旁跟著模仿。

張立昂透露，以前拍打戲心裡會有點怕怕，因為很擔心尺度沒抓好傷到對方，但有了先前幾次武打經驗，現在懂得拿捏，他笑說：「我覺得非常好玩，手都打到破皮了。」

張立昂在《浮士德的微笑》英雄救美劉奕兒，飛踢對手展現帥姿。（三立提供）

劇情安排張立昂協助劉奕兒掙脫後，拉著她跑到草叢躲起來，而這場戲也讓劉奕兒對張立昂讚譽有佳，猛稱他是「真男人」，她解釋：「因為平常自己很怕蟲，加上還要躲在又刺又尖的芒草堆裡，於是立昂幫我弄出一條路，也帥氣一手把草剝開，真的超有安全感。」因為是在九份取景拍攝，劉奕兒還特地買了當地著名的芋圓請劇組吃，他們忙裡偷閒看著九份的風景大嗑甜品，直呼簡直就像來觀光。

張立昂在《浮士德的微笑》英雄救美劉奕兒，飛踢對手展現帥姿。（三立提供）張立昂在《浮士德的微笑》英雄救美劉奕兒。（三立提供）張立昂、劉奕兒到九份拍攝《浮士德的微笑》，兩人趁空檔品嚐芋圓。（三立提供）

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