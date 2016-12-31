「四樹CP」李準基IU甜蜜合體！李敏鎬紅毯獨自發射手指愛心

李準基（左）與IU在紅毯比出手指愛心。（翻攝自OSEN）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓KBS、SBS電視台今晚不約而同選在跨年夜辦「演技大獎」隔空較勁，KBS電視台祭出當紅炸子雞宋仲基、宋慧喬及朴寶劍吸睛，SBS電視台則有全智賢、李敏鎬、朴信惠等A咖坐鎮，讓粉絲在一年的最後一天仍忙著追星。

李準基（左）與IU牽手步上紅毯。（翻攝自OSEN）

稍早李敏鎬穿著西裝帥氣登上紅毯，不忘對著鏡頭發射手指愛心放電，「四樹CP」李準基、IU則親暱勾肩、牽手走紅毯，「浪漫CP」柳演錫與徐玄振也挽手合體登上紅毯，畫面十分甜蜜。

李敏鎬出席SBS演技大獎。（翻攝自TVDaily）

而稍早才出席KBS演技大獎紅毯的「太陽」小兵金珉錫，則馬不停蹄趕場換服裝到上岩洞參加SBS演技大獎，今年他演出的兩部韓劇《太陽的後裔》及《Doctors醫生們》收視接連告捷，堪稱是「星運」最好的新人。此外，俞承豪、徐玄、南宮珉等人也盛裝打扮出席今晚的盛會，現場星光雲集。

徐玄出席SBS演技大獎。（翻攝自首爾經濟） 金珉錫趕場參加SBS演技大獎頒獎典禮紅毯。（翻攝自首爾經濟） 俞承豪出席SBS演技大獎。（翻攝自Newsen） 徐玄振（右）與柳演錫親暱挽手參加SBS演技大獎。（翻攝自THE FACT） 朴信惠出席SBS演技大獎。（翻攝自OSEN）