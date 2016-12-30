暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....

浩子在「浩角翔起」粉絲專頁PO出自己寫的內心話。（取自浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

〔即時新聞／綜合報導〕搞笑組合「浩角翔起」成員浩子，傳出明年暫退演藝圈，令粉絲相當震驚，昨晚上他們也在臉書粉絲團PO出兩人合擺愛心的姿勢，宣告「浩角翔起不會解散」，要大家放心。今天凌晨，浩子則在臉書PO文，訴說暫別演藝圈的原因。

浩角翔起將暫時拆夥。（資料照，記者胡舜翔攝）

浩子在「浩角翔起」粉絲專頁發文說，自己一年前開始學西班牙文，想回去巴塞隆納，跟在地人用西文聊上幾句，他記得第一眼看到聖家堂，覺得那是天堂的某個地方，也曾跟著八十幾顆熱氣球，飛在土耳其的天空...。這些奇妙的旅行經驗，他跟老婆、小孩說這個故事，他們都不相信。

浩子說，要先帶他們去看看這些地方，證明「我不是亂說」，他最後跟粉絲喊話「然後，回來，我再分享沿路上的故事給你們聽。謝謝你們、我愛你們，Yo Te Amo（我愛你）。」

臉書全文：

大哥的心內話~來了!!

Hola（Hello）：

"Buenas noches（晚安）" 一年前，我開始學西班牙

文，想回去巴塞隆納，想跟在地的，用西文

聊上幾句，記得第一眼看到聖家堂，讓我覺

得，那是天堂的某個地方。那晚，在地窟裡

的佛朗民歌，我聽到音符被危險的切割，

是鬥牛在做最後一次衝刺前，所踏出雜亂

的步伐。

有天早上，跟著八十幾顆熱氣球，緩緩

的飛在土耳其的天空，然後跳進有食人魚

的亞馬遜河，威尼斯貢多拉船伕的漿，敲

到我的頭，才在雪地裡醒來，可是，卻

不覺得冷，原來是櫻花吹成的雪，想沖個

澡清醒，怎麼一直加冷筍，才知道蓮蓬頭出

來的是冰島的水，還好有人把我揹出浴室，

不然就要見極光了。客廳有隻草泥馬，在喝

青蛙加啤酒打成的果汁，腳裡繫著一只

懷錶嚷嚷：來不及了，來不及了，我朝牠追去，

進入一個黑暗洞穴，出來，是一座人臉

輪廓的山，鼻子尖尖的。

我跟我的老婆、小孩說這個故事，他們都

不相信，只叫我在開車的時候，不要亂發脾氣，

我先帶他們去看看這些地方，證明我不是亂說，

然後，回來，我再分享沿路上的故事給你們

聽。 謝謝你們、我愛你們

Yo Te Amo （我愛你）

浩子 2016.12.30 00:08am

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