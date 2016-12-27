限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）《甘味》龍哥為救老大被炸死 粉絲哭喊不看了！

2016/12/27 17:07

張煥麟在《甘味人生》中飾演「龍老大」。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本土劇《甘味人生》劇情高潮迭起，連不老男神謝祖武都加入演出，吸引不少八年級觀眾，日前張煥麟飾演的小弟「阿龍」和林義芳飾演的老大「戴煌地」在劇中一搭一唱，逗笑不少觀眾，但最新一集中，阿龍卻為了救老大被炸彈炸死，讓不少粉絲心痛直喊：「沒有龍哥以後都不想看了～」

阿龍（中）代替戴梅嫻（邱琦雯飾）坐在綁炸彈的椅子上。（擷取自YouTube）

張煥麟飾演的小弟「阿龍」在劇中常出現無厘頭的表演，例如將「魚酥」聽成「遺書」，還有現場Bbox等，都增添了不少笑料，只不過最新一集中，由李睿紳飾演的「張志群」為了搶奪戴家財產，不惜綁架戴家大小姐，也就是他的前妻，阿龍為了救小姐，代替她坐在綁了定時炸彈的椅子上，在爆炸前還向大哥喊話：「我們下輩子再做兄弟。」

不少忠實觀眾看到這都不敢相信，留言直喊：「龍哥...張志群這混蛋...一定要拿他祭龍哥」、「沒有阿龍的戲就不用看了再看下去也沒意思」、「阿龍這樣就領便當了喔！還虧阿龍是個活寶，這出戲才會有笑點，少了他笑點都沒了」，但也有部分網友認為阿龍根本沒死，在網路上引起熱烈討論。

不少網友都希望龍哥不要死。（翻攝自YouTube）

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒，阿龍片段約1:00:00）

相關新聞

推薦新聞
女星被稱「女版陳為民」爆哭 曹西平霸氣安慰她 女星被稱「女版陳為民」爆哭 曹西平霸氣安慰她
2016/12/27 12:52
驚！麥可喬治生前腫照流出 健康早亮警訊 驚！麥可喬治生前腫照流出 健康早亮警訊
2016/12/27 08:15
驚！中國正妹歌手聖誕夜突過世 死因引發質疑 驚！中國正妹歌手聖誕夜突過世 死因引發質疑
2016/12/27 12:11
曾雅蘭險因失智公公跳樓 女兒胎動救她一命 曾雅蘭險因失智公公跳樓 女兒胎動救她一命
2016/12/27 11:58
死神今年帶走眾明星 江柏樂：明年外遇偷吃多 死神今年帶走眾明星 江柏樂：明年外遇偷吃多
2016/12/27 08:46
喬治麥可生前低調隱居 無法接受臃腫模樣被看見 喬治麥可生前低調隱居 無法接受臃腫模樣被看見
2016/12/27 11:10
翻糖大師Jolin最新神作 愛犬屋虎都看傻眼惹！ 翻糖大師Jolin最新神作 愛犬屋虎都看傻眼惹！
2016/12/27 12:08
陳喬恩低調回台 勾手的神秘男竟是「他」！ 陳喬恩低調回台 勾手的神秘男竟是「他」！
2016/12/27 13:27
陳喬恩一年300天待在劇組 心酸把飯店當家住 陳喬恩一年300天待在劇組 心酸把飯店當家住
2016/12/27 14:44
貝克漢曬女兒戲水照 甜喊「我的小美人魚」 貝克漢曬女兒戲水照 甜喊「我的小美人魚」
2016/12/27 10:30
鄧超扮耶誕老公公 孫儷無奈只想哭 鄧超扮耶誕老公公 孫儷無奈只想哭
2016/12/27 08:56
結婚10年還甜蜜依舊 李李仁分享夫妻之道：我只信老婆 結婚10年還甜蜜依舊 李李仁分享夫妻之道：我只信老婆
2016/12/27 10:12
納豆怒批台灣「道貌岸然」 不斷謾罵霸凌他人 納豆怒批台灣「道貌岸然」 不斷謾罵霸凌他人
2016/12/27 11:43
《RM》心電感應挑戰奇蹟全對！6人相擁惹哭粉絲 《RM》心電感應挑戰奇蹟全對！6人相擁惹哭粉絲
2016/12/27 13:22
車太鉉94狂！這堆男神都為了他乖乖坐一排 車太鉉94狂！這堆男神都為了他乖乖坐一排
2016/12/27 12:57
4 in Love人母行列只缺1 楊丞琳被粉絲催生 4 in Love人母行列只缺1 楊丞琳被粉絲催生
2016/12/27 09:17
范冰冰李晨甜蜜超市約會 花費全由男友埋單 范冰冰李晨甜蜜超市約會 花費全由男友埋單
2016/12/27 10:02
馬如龍把打耳洞兒轟出家門 老婆苦苦哀求也沒用 馬如龍把打耳洞兒轟出家門 老婆苦苦哀求也沒用
2016/12/27 14:03
仍想談戀愛 不倫女星「沒在怕的」 仍想談戀愛 不倫女星「沒在怕的」
2016/12/27 08:17
（影音）黃子佼逼問孕事 舒淇跳針：我懷... （影音）黃子佼逼問孕事 舒淇跳針：我懷...
2016/12/27 15:55
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.