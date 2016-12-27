（影音）《甘味》龍哥為救老大被炸死 粉絲哭喊不看了！

張煥麟在《甘味人生》中飾演「龍老大」。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本土劇《甘味人生》劇情高潮迭起，連不老男神謝祖武都加入演出，吸引不少八年級觀眾，日前張煥麟飾演的小弟「阿龍」和林義芳飾演的老大「戴煌地」在劇中一搭一唱，逗笑不少觀眾，但最新一集中，阿龍卻為了救老大被炸彈炸死，讓不少粉絲心痛直喊：「沒有龍哥以後都不想看了～」

阿龍（中）代替戴梅嫻（邱琦雯飾）坐在綁炸彈的椅子上。（擷取自YouTube）

張煥麟飾演的小弟「阿龍」在劇中常出現無厘頭的表演，例如將「魚酥」聽成「遺書」，還有現場Bbox等，都增添了不少笑料，只不過最新一集中，由李睿紳飾演的「張志群」為了搶奪戴家財產，不惜綁架戴家大小姐，也就是他的前妻，阿龍為了救小姐，代替她坐在綁了定時炸彈的椅子上，在爆炸前還向大哥喊話：「我們下輩子再做兄弟。」

不少忠實觀眾看到這都不敢相信，留言直喊：「龍哥...張志群這混蛋...一定要拿他祭龍哥」、「沒有阿龍的戲就不用看了再看下去也沒意思」、「阿龍這樣就領便當了喔！還虧阿龍是個活寶，這出戲才會有笑點，少了他笑點都沒了」，但也有部分網友認為阿龍根本沒死，在網路上引起熱烈討論。

不少網友都希望龍哥不要死。（翻攝自YouTube）

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒，阿龍片段約1:00:00）