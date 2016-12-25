Albee爆乳cosplay兔女郎 放話有解碼版本

Albee不吝嗇展現好身材，受不少粉絲喜愛。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Albee」劉璟瑩從《我愛黑澀會》出道，她擁有甜美娃娃音及火辣身材，擄獲不少男粉絲的心，平安夜前夕，她在臉書PO了一張cosplay兔女郎的裝扮，讓粉絲看了直噴鼻血。

Albee平安夜前夕在臉書分享美照，照片中她化身為兔女郎，戴上兔耳朵髮箍，脖子繫著蝴蝶結裝飾，身穿藍色緊身馬甲，修長白皙的美腿一覽無遺，但Albee似乎是想賣賣關子，故意讓照片變得模糊看不清細節，讓許多網友一度以為自己的網路太慢，照片無法解析，Albee得知後則大笑回應：「之後會解碼啦！」要粉絲敬請期待。

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