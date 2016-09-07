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徐懷鈺才簽約鬧哄哄？傳唱片公司要解約

2016/09/07 08:22

徐懷鈺7月加盟發現音樂，現身記者會現場。（資料照，記者宋志雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕徐懷鈺2010年與經紀公司爆發合約問題，使她形象受挫，今年7月她簽給發現音樂，才簽約不到3個月，就爆出唱片公司員工在臉書飆罵她，甚至傳出發現音樂想與她解約。

《壹週刊》報導，徐懷鈺8月20日出席代言的捷運盃捷客街舞大賽活動後，唱片公司員工在臉書轉發徐懷鈺當天受訪的新聞，並酸：「你才玻璃心吧」，最後還以網路用語「#怎麼不去吃＿」結尾。徐懷鈺當初被安排與法比歐拍攝四集網路節目，她誇法比歐：「很像一道甜點，很有魅力！」卻被冠上「ㄈㄈ尺」稱號，她在臉書上表示很受傷，接著唱片公司就宣布停播該網路節目，無疑是因為徐懷鈺的關係才停播。

徐懷鈺與法比歐拍攝網路節目被冠上ㄈㄈ尺稱號。（發現音樂提供）

日前徐懷鈺出席活動被問到是否如傳言般是玻璃心？她一轉受傷態度，直批：「媒體才有玻璃心吧！」以上種種原因，疑導致唱片公司想解約，對此，發現音樂宣傳江成怡回應：「因上月原節目計劃因故暫停，內部一直有在想更變宣傳方式，老闆出國還沒回來，沒進一步討論，不清楚為何有這種消息？」

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