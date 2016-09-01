連靜雯嘆新娘不好當 又跪又磕頭還腿麻

連靜雯（左）與韓宜邦拍攝《白鷺鷥的願望》結婚戲。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、八大台灣好劇《白鷺鷥的願望》上週收視2.07又創新高，本週劇情進入高潮，連靜雯連二天過足「婚癮」，喜事連連拍完古禮訂婚，又換上白紗當新娘。本週劇情描述連靜雯所飾演的瓊美終於如願嫁給心儀的建中（韓宜邦飾），而為了訂婚與結婚的劇情，製作人鄭志偉叫說：「賠錢拍了啦！」

連靜雯（左）與韓宜邦拍攝《白鷺鷥的願望》結婚戲。（三立提供）

原來他為了拍這兩場戲，考究花了重資，特別是循古禮的訂婚場面，毫不馬虎，他笑說：「過程完全比照當年的訂婚舊習俗，婚禮舞台也用竹子搭建，沒有動用現代的鐵架。」另外，紅布貼滿百元鈔、男女方各準備的十二項大禮，還特別商借了六輛古董車等，真是一樣都沒有少。

連靜雯（右二）拍攝《白鷺鷥的願望》結婚戲。（三立提供）

連靜雯與「Junior」韓宜邦從未接觸過這些繁縟的訂婚細節，連靜雯說：「為了訂婚的戲，還特別找了拍戲當地很懂習俗的鄰、里長來當顧問。」但為這兩場婚戲她也吃足了苦，光是跪著拍戲就耗了半天，雖然有時候逮到機會就半蹲坐著，但一正式拍攝就要繼續跪著，還一直磕頭，拍到最後腳都發麻，要工作人員攙扶才能站起來，難怪連靜雯會叫說：「我比現在新娘要苦太多了吧！光是憋尿就是一個『慘』字來形容。」

連靜雯（左）拍攝《白鷺鷥的願望》結婚戲。（三立提供） 連靜雯（中）與韓宜邦拍攝《白鷺鷥的願望》結婚戲。（三立提供）