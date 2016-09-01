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（影音）有奶便是娘！徐若瑄放大絕懲罰貪吃兒

2016/09/01 12:15

徐若瑄時常曬出與寶貝兒子的生活點滴，與網友分享。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Vivian」徐若瑄去年產下兒子「小V寶」Dalton後，時常透過臉書分享育兒點滴，滿口媽媽經的她，昨竟放話要懲罰兒子，讓網友滿腦子疑問，紛紛詢問「到底怎麼了？」

徐若瑄日前回憶起去年剛生產完的種種，看著兒子已能站立及模仿她的動作，讓她不禁感慨時間的逝去。（翻攝自臉書）

徐若瑄昨在臉書先是曬出與兒子在飛機上的自拍，小V寶手拿餅乾狂往嘴裡塞，完全沉浸在自己世界裡，被愛兒忽視的她，只能無奈噘嘴，嘆喊「有東西吃就不理媽咪的Dalton！嗚...」，過了一會兒，小V寶才願意將手中餅乾分享，母子倆忘情上演「你一口我一口」，沒想到這齣溫馨戲碼僅維特幾秒，因她僅吃到一口，其餘皆被愛兒吃下肚，她讓哭笑不得問：「怎麼忘了媽媽呢？」

最後徐若瑄默默拿出預留的餅乾，用「小鳥餵食法」懲罰小V寶，怒喊：「看你以後還敢不敢？！」她將餅乾放在嘴裡，以口對口方式餵食，親密舉動讓網友直喊「上輩子的情人無誤」，她透露已經想用這招餵小V寶很久了，開心地說：「今天終於實踐了！」

相關影片：（影片取秒拍徐若瑄臉書，如遭移除敬請見諒）

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