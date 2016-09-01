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鄉民赴日考到AV男優執照 考題是這些

2016/09/01 11:27

1名PTT鄉民分享自己考取的「AV男優執照」（翻攝自PTT）

娛樂頻道／綜合報導〕可以和身材火辣的女優們共度春宵，「AV男優」幾乎是所有男性的夢想職業，但當專業的AV男優可是要考執照的，不過只要體力、能力夠格，要拿到執照似乎不會太難，1名在日本工作半年的民眾，在日本花了1500日圓（約台幣465元）就考到一張「AV男優三級檢定」證書。

據《蘋果日報》報導，其實考取AV男優執照並不難，只要在日本片商RADIX考試中，成績達到70分以上，就能獲得一張三級證書，考題就是不外乎是一些「拍片現場道具的功能」，或是A片專有名詞以及「目測胸部罩杯大小」等，有證照的人可優先獲選RADIX作品的男優，但只是等級最低、不需露臉的「汁男」，日前PTT1名鄉民分享自己考取AV男優執照，笑說：「這張會跟獵人執照一樣好用嗎？」、「是不是去路上秀出來就可以像SOD那樣直接拍素人片？」引起不少網友熱烈迴響，更直呼：「報名處在哪？」、「考試不揪？」

只要通過日本片商的RADIX考試，就能獲得「AV男優三級證書」。（翻攝自推特）

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