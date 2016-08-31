51歲猛男！上川隆也鏟肉2個月 體脂變10％
2016/08/31 07:15
上川隆也為日劇《城市獵人天使心》練成健美身材，相武紗季（右）是他死去的未婚妻，三吉彩花（左）是他的新搭檔。（緯來日本台提供）〔記者粘湘婉／綜合報導〕51歲日本男星上川隆也日前接演日劇《城市獵人天使心》，該劇改編自經典人氣漫畫角色，身為「城市獵人」系列死忠粉絲的他，為了完美詮釋主角冴羽獠，在2個月內的時間拚命鍛鍊，成功甩開軟呼呼的贅肉，終於練成體脂肪10%的肌肉猛男，健美身材完全不輸時下小鮮肉！
上川隆也為日劇《城市獵人天使心》花了2個月時間鍛鍊，變身體脂肪10%的肌肉猛男。（翻攝自網路）
上川隆也本身就熱愛動漫，他透露自己就是原著粉絲，家中除了漫畫、還收藏上百張的卡通版DVD。當他得知要演出主角冴羽獠時，緊張地冷汗直流，自嘲說：「我在開拍前渾身都是軟呼呼的贅肉，跟身材健美的冴羽獠完全是兩個世界的人。」為了不讓原著粉絲失望，他只好照三餐咬牙苦練，除了勤跑健身房，還搭配嚴格的飲食管理，終於練出一身養眼肌肉，不僅工作人員大感佩服，連他自己都笑說：「這真是太不可思議了」，而他的健美身材也電暈不少女粉，興奮表示：「他的胸肌跟站姿，簡直100分！」《城市獵人天使心》31日起每週一至週五晚間9點在緯來日本台播出。
上川隆也在日劇《城市獵人天使心》中，完美變身原著主角冴羽獠。（翻攝自網路）上川隆也表示自己也是漫畫「城市獵人」系列的死忠粉絲，家中收藏了上百張卡通DVD。（翻攝自網路）
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