戶頭剩3千 張芸京：沒有想要博取同情

為了愛音樂的自己，張芸京要再拚一次。（翻攝自張芸京臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手張芸京沉寂4年再出發，經歷沒有唱片公司、百萬積蓄花到僅剩3千元以及粉絲嘲諷等難關，稍早她透過臉書澄清：「說出戶頭花到僅剩3千，我完全沒有想要博取同情。」

張芸京透露，戶頭剩下3千，並不是揮霍造成，「4年空轉吃百萬老本，1年25萬，1個月約2萬，我認為我是節省的」，她解釋這4年的空轉，指的是沒有出現在螢幕前、沒有太多演出，「這4年的我，不斷寫歌、學吉他、運動增加肺活量不讓氣喘成為我的絆腳石，我盡力加強自己，雖不敢說我有進步多少，但我很認真」，現在的張芸京，強調為了愛音樂的自己，再拚一次。

稍早張芸京透過臉書澄清自爆戶頭剩3千，並非為了博取同情。（翻攝自張芸京臉書）

爆出存款剩3千元，張芸京澄清：「我完全沒有想要博取同情，因為當你們看到那些新聞文字時，我已經開始有收入了，我完全只是陳述過去那段時間的狀態而已。」張芸京說，她不知道為什麼要解釋這些，「因為我在乎歌迷、粉絲，所以我更要解釋，我相信懂的人會懂」，最後她想說的是：「我從來都沒有放棄任何一個能唱歌的機會。」

張芸京希望靠自己對音樂的熱愛，再闖歌壇。（翻攝自張芸京臉書）