人夫甩開不倫貝琪 深夜勾搭新歡被活逮

貝琪（左）年初和川谷繪音大談不倫戀，重創演藝事業。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本混血女星貝琪年初為愛沖昏頭，與樂團「極品下流少女」主唱川谷繪音大談不倫戀，「小三」形象重創她的演藝事業，6月時雖宣布復出，但演藝之路走得艱辛。沒想到「不倫人夫」川谷繪音與老婆簽字離婚，甩開貝琪後，不僅生活未受影響，今更被八卦週刊踢爆，在短短半年內就另結新歡，與素人美女曖昧ing，讓不少網友替貝琪感到相當不值。

貝琪停工近半年，6月時難掩憔悴神情，宣布復出，至今演藝事業依舊走得艱辛。（翻攝自網路）

據《週刊女性》報導，8月下旬川谷繪音被目擊，和一名長相酷似歌手miwa的女性走出酒吧，過了幾天2人又在同間酒吧出現，喝到凌晨3點才走出店外，一起搭上計程車前往川谷住家。該刊記者上前詢問，川谷一開始打死不認新戀情，表示該名女性只是朋友，直到記者逼問「現在這個時間，應該不會找普通朋友來家裡吧，是要一起過夜嗎？」川谷才鬆口表示「對……不過我們並不是男女朋友」，更表示未來能不能交往，全交由女生決定，一番話等同承認兩人曖昧中。

川谷繪音日前被周刊記者抓包新戀情，臉上笑容看得出沉浸在戀愛喜悅。（翻攝自週刊女性）

川谷透露，該名女性並不是圈內人，也不是工作夥伴，是朋友的朋友介紹認識，希望媒體別拍到女生，對於新戀情相當保護。對於貝琪，他表示早已斷了聯絡，接著再次在鏡頭前道歉，「真的很對不起貝琪，造成那麼大的騷動，還讓身邊的人感到困擾真心感到抱歉」，說完深深一鞠躬便和新歡走進住家。

相較於川谷另結新歡，感情得意，貝琪自從不倫風波後，不僅要面對上億賠償金，還得上節目聲淚俱下道歉，求觀眾原諒，停工近半年在6月復出，事業卻走得卡卡。對照之下貝琪為愛付出的代價，遠比川谷來得多許多，不知何時才能回歸正常生活。