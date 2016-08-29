限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

碧昂絲拚MTV大獎 非裔受害母親陪走紅毯

2016/08/29 13:50

流行天后碧昂絲帶著幾位遭遇喪子之痛的非裔媽媽出席頒獎典禮。（路透社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國流行樂壇一年一度的盛事「MTV音樂錄影帶大獎」，今年在當地28日晚間（台灣今29日）於紐約麥迪遜花園廣場熱鬧舉行，而碧昂絲除了帶著愛女一起出席，也邀請多名遭遇喪子之痛的非裔媽媽出席頒獎典禮。

一舉被提名11項的碧昂絲，今天在紅毯上以一席白色透視裝，展現天后氣勢，全白透視裝讓她全身若隱若現，好身材一覽無遺，從背面看更是能明顯看出翹臀及腿部線條，十分吸睛。不僅如此，碧昂絲還把愛女布露艾薇打扮成小公主的模樣，母女倆手牽手一起走上紅毯。

碧昂絲邀請多名遭遇喪子之痛的非裔媽媽，一同出席頒獎典禮法新社報導，碧昂絲身邊幾名婦女分別是布朗（Michael Brown）、賈納（Eric Garner）、葛蘭特（Oscar Grant）與馬丁（Trayvon Martin）的母親，這4名非裔男子全都在備受爭議的情勢下喪生。碧昂絲是本屆入圍數最多的藝人，她以單曲「女力來襲」（Formation）角逐MTV音樂錄影帶大獎，這也是碧昂絲演藝生涯中政治批判最強烈的作品。

流行天后碧昂絲（左）今天帶著4歲愛女布露艾薇（右）一起走上2016 VMA紅毯。（美聯社）

相關新聞

推薦新聞
驚見洪荒之力 千億媳婦秒變小粉絲 驚見洪荒之力 千億媳婦秒變小粉絲
2016/08/29 14:32
（影音）VMA好尷尬！G-Eazy索吻布蘭妮被拒 （影音）VMA好尷尬！G-Eazy索吻布蘭妮被拒
2016/08/29 14:00
碧昂絲拚MTV大獎 非裔受害母親陪走紅毯 碧昂絲拚MTV大獎 非裔受害母親陪走紅毯
2016/08/29 13:50
洪荒之力不想當明星 傅園慧：火了很無奈，很後悔 洪荒之力不想當明星 傅園慧：火了很無奈，很後悔
2016/08/29 13:42
（影音）碧昂絲VMA橫掃7大獎 16分鐘演出稱霸全場 （影音）碧昂絲VMA橫掃7大獎 16分鐘演出稱霸全場
2016/08/29 13:29
（影音）開學好快樂！《妖怪手錶》吉胖喵現身校園 （影音）開學好快樂！《妖怪手錶》吉胖喵現身校園
2016/08/29 12:58
陳喬恩一番話談單身 黃金剩女舒淇：恩啊！ 陳喬恩一番話談單身 黃金剩女舒淇：恩啊！
2016/08/29 12:10
單身炫愛被虧「虐狗」 李晨回覆「好消息」 單身炫愛被虧「虐狗」 李晨回覆「好消息」
2016/08/29 12:01
尷尬！男團見面會 被要求擺出「性愛表情」 尷尬！男團見面會 被要求擺出「性愛表情」
2016/08/29 11:07
（專訪）《音樂家周藍萍》紀錄片 今年金馬獎影展首映 （專訪）《音樂家周藍萍》紀錄片 今年金馬獎影展首映
2016/08/29 11:06
唐立淇測星衰躺槍 被黃安咬到 唐立淇測星衰躺槍 被黃安咬到
2016/08/29 10:56
韓版《步步》今開播 劉在錫妖嬌娘娘尬皇子 韓版《步步》今開播 劉在錫妖嬌娘娘尬皇子
2016/08/29 10:49
音樂碩士淪B咖諧星 謝忻淚訴「我一出現收視就掉」 音樂碩士淪B咖諧星 謝忻淚訴「我一出現收視就掉」
2016/08/29 10:48
（影音）分手舞者小男友 翹臀珍給前夫一個大驚喜 （影音）分手舞者小男友 翹臀珍給前夫一個大驚喜
2016/08/29 10:14
當兵關禁閉 言承旭麻豆體格被這樣操出來 當兵關禁閉 言承旭麻豆體格被這樣操出來
2016/08/29 10:12
潘美辰自責 「以為沒脫臼骨折就無大礙」 潘美辰自責 「以為沒脫臼骨折就無大礙」
2016/08/29 10:02
布蘭妮右肩開衩到左大腿 性感登VMA紅毯 布蘭妮右肩開衩到左大腿 性感登VMA紅毯
2016/08/29 09:32
松崎敏葵傻眼！收「自慰影片」對她打手槍 松崎敏葵傻眼！收「自慰影片」對她打手槍
2016/08/29 09:12
葉啟田4度選立委負債1.2億 為兒女終身不再婚 葉啟田4度選立委負債1.2億 為兒女終身不再婚
2016/08/29 09:10
碧昂絲透視羽毛裝 攜愛女登VMA紅毯 碧昂絲透視羽毛裝 攜愛女登VMA紅毯
2016/08/29 08:51
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.