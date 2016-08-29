碧昂絲拚MTV大獎 非裔受害母親陪走紅毯

流行天后碧昂絲帶著幾位遭遇喪子之痛的非裔媽媽出席頒獎典禮。（路透社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國流行樂壇一年一度的盛事「MTV音樂錄影帶大獎」，今年在當地28日晚間（台灣今29日）於紐約麥迪遜花園廣場熱鬧舉行，而碧昂絲除了帶著愛女一起出席，也邀請多名遭遇喪子之痛的非裔媽媽出席頒獎典禮。

一舉被提名11項的碧昂絲，今天在紅毯上以一席白色透視裝，展現天后氣勢，全白透視裝讓她全身若隱若現，好身材一覽無遺，從背面看更是能明顯看出翹臀及腿部線條，十分吸睛。不僅如此，碧昂絲還把愛女布露艾薇打扮成小公主的模樣，母女倆手牽手一起走上紅毯。

碧昂絲邀請多名遭遇喪子之痛的非裔媽媽，一同出席頒獎典禮，法新社報導，碧昂絲身邊幾名婦女分別是布朗（Michael Brown）、賈納（Eric Garner）、葛蘭特（Oscar Grant）與馬丁（Trayvon Martin）的母親，這4名非裔男子全都在備受爭議的情勢下喪生。碧昂絲是本屆入圍數最多的藝人，她以單曲「女力來襲」（Formation）角逐MTV音樂錄影帶大獎，這也是碧昂絲演藝生涯中政治批判最強烈的作品。

流行天后碧昂絲（左）今天帶著4歲愛女布露艾薇（右）一起走上2016 VMA紅毯。（美聯社）