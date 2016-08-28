蔡少芬一張照片 洗白南韓女偶像塌鼻傳說

蔡少芬（左）一張照片洗白女團成員林娜榮（左）的整型說。（合成圖，翻攝自網路、蔡少芬微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女子偶像團體「I.O.I」的隊長林娜榮，先前被網友翻出一張在節目中落淚，結果一捏鼻子鼻翼竟然離奇塌陷的照片，雖然當時就有人說只是因為有鼻涕所以鼻翼黏住了，但還是有不少人質疑林娜榮整型。沒想到，蔡少芬昨日PO了自己的「特技照」，竟然意外洗白了南韓女偶像林娜榮的整型說！

蔡少芬的特技是讓兩邊鼻翼塌陷。（翻攝自蔡少芬微博）

香港藝人蔡少芬因為演出《後宮甄嬛傳》中的心機皇后一角，在中港台紅透半邊天，昨日她曬出老公張晉的肌肉man照放閃，甜喊說自己雖然做不到老公這樣，但是有一招可以贏過老公的，沒想到這項「別人學不來」特技，竟然就是使兩邊的鼻翼塌陷，且蔡少芬還對著鏡頭比「YA」，絲毫沒有女神包袱。

蔡少芬昨日PO文放閃，卻意外替林娜榮洗白。（翻攝自蔡少芬微博）

蔡少芬的這則貼文一出，不但能夠與老公大放閃光，還瞬間洗白了陷入整型疑雲的林娜榮，可以說是「一舉兩得」。而有網友也說，其實只要「先捏住鼻子再使勁吸氣」，大家都可以做到！不知道林娜榮要是知道蔡少芬替自己洗刷了整型冤屈，會不會感謝「皇后娘娘」的大恩大德。