KAI和Krystal玩密室逃脫約會 監視器畫面竟外流！

KAI（左）和Krystal（右）今年4月公開認愛。（翻攝自W雜誌）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓的造星工廠「SM娛樂」旗下的偶像團體每個都紅透半邊天，不過這幾年公司對於藝人似乎有越來越鬆手的趨勢，不僅戀愛緋聞頻傳，今年4月更是公開承認夯團「EXO」的KAI和師姐團「f（x）」的Krystal成為「社內情侶」！不過，緋聞曝光後更謹慎行動的兩人，近日竟然被曝光了一組一起玩密室脫逃的監視器畫面！

Krystal（右）和KAI（左）玩密室脫逃遊戲。（翻攝自Twitter）

據韓媒報導，KAI和Krystal7月時前往了在南韓相當知名的一家「逃出房間」咖啡廳，由於該咖啡廳的經營模式就像「密室脫逃」一般，服務生可以透過監視器觀看客人脫逃的情況，因此KAI和Krystal兩人玩遊戲的畫面也被監視器拍了下來。然而，兩人玩遊戲的畫面竟然外流了出來！

Krystal（右）和Kai（左）約會的監視器畫面曝光。（翻攝自Twitter）

流出的兩張照片中，KAI和Krystal雖然都戴著口罩，但是還是可清楚辨認兩人的樣貌，而且兩人一同破解置物櫃線索的模樣，就跟一般情侶沒有兩樣，感覺超甜蜜。不過，也有網友相當反感，認為監視器畫面本就不該曝光，且偶像也該擁有自己的隱私。而事實上，今日正是「SM娛樂」20周年員工旅遊的第一天，許多人都相當期待KAI和Krystal到了夏威夷會有什麼互動。