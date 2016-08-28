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許孟哲告別《完娛》 回憶初體驗只說3句話

2016/08/28 11:32

《完全娛樂》26日在電視頻道播出最後一集，許孟哲（左）和王仁甫（右）回鍋節目。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕陪伴許多觀眾將近21年的長壽綜藝節目《完全娛樂》，日前在電視頻道播出最後一集，宣告節目將轉型為網路直播，前主持人許孟哲與王仁甫更回鍋節目，驚喜現身勾起不少人的回憶，昨許孟哲也在臉書感傷寫下正式告別《完娛》的畢業感言，令粉絲直呼好懷念。

許孟哲（左三）在臉書告別《完娛》寫下畢業感言，並PO出最後一日錄影時的照片。（翻攝自臉書）許孟哲在臉書感性寫道，8年前他首度以個人名義接下《完全娛樂》主持棒，自認不太會講話的他，從沒想過會接下主持工作，而且一主持就是8年，不過他也坦言當時得知要主持的消息後，從台下一路傻到節目上去，透露在當時1集長達1個半小時的節目中，他平均只講了3句話，「一句是開場的大家好，一句是結尾的我們明天見，另一句其實也稱不上一句，因為只是搭檔跟來賓聊天過程當中，隨口說的一句是哦？或是對啊！」而對於當時與他搭檔的主持人王仁甫、張善為以及節目團隊，他表示相當感謝，此番感言更讓許多粉絲紛紛留言直呼「完娛陪伴了我的學生時代」、「真的超多回憶的」、「致我的青春」，掀起熱烈討論。

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