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搭車痛到難受 女主播也曾想坐博愛座

2016/08/28 08:36

韓佩穎是電視圈的甜心主播。（翻攝自韓佩穎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕北一女學生在捷運上睡著沒讓位，竟遭婦人po文怒罵：「誰家女兒，該做雞吧...」事發至今餘波盪漾，博愛座及讓座引發討論，女主播也曾因身體不適，在坐與不坐陷入天人交戰。

東森主播韓佩穎說，她曾在上班搭捷運時，身體突然不舒服，「站著的我痛到一度蹲下試圖減輕痛楚，當時是上班尖峰時刻，人非常多、車廂很擠，但博愛座沒人敢坐，痛到不行的我，看著博愛座的空位，卻也思考再三，「我再忍一下就好」、「還是我已經痛到不行就去坐下」，結果她想去坐時，下一站博愛座就被坐走了。

韓佩穎認為，身體突然不舒服，其他乘客看不到、感受不到，「我想去坐之前，思考再三，也怕被別人誤會」，她認為，曾幾何時，博愛座的美意，變成也許是「身體不舒服」、「還看不出懷孕的孕婦」，或是這次「睡著沒讓座就被罵的女學生」等等的罪過，然後就該先被公審、被無情的指責嗎？！

「我們常說，台灣最美麗的風景是人，但做人，該將心比心」，韓佩穎說，她搭捷運，看見老弱婦孺，不用坐在博愛座，她也會自動讓座，「更看到很多乘客也是這樣，其實只要有愛心，公車捷運上，每個位置都是博愛座。」

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