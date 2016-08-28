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饒舌歌手挺川普？打臉反嗆：絕不支持這樣的混蛋

2016/08/28 10:17

冰塊酷巴（左）不滿自己先前的訪問被斷章取義成表態支持川普（右），怒在自己推特發文反嗆。（翻攝自Radio.com）

〔記者陳昱均／綜合報導〕離美國第58屆總統大選只剩下不到3個月，民主黨與共和黨陣營所推出的候選人希拉蕊及川普之間的對抗，已經進入到白熱化的階段，一舉一動都備受關注。而昨天（27日），就有一個專門為川普整理競選新聞、與支持者互動的推特帳號，將美國知名饒舌歌手「冰塊酷巴」（Ice Cube）過去分析2位候選人的訪談影片斷章取義成他支持川普，這讓冰塊酷巴火大到不行，直接在推特發文反嗆：「我絕不支持這樣的混蛋！」

由川普支持者在推特所創件的新聞分享平台，昨天發表了一篇冰塊酷巴過去受訪時談到2位總統候選人的短片，將內容操作成冰塊酷巴支持川普、抨擊希拉蕊。（翻攝自推特）

冰塊酷巴在今年4月份時，曾接受《Bloomberg》的訪問，並分別談及川普及希拉蕊2名候選人，當時他評論因為川普有錢，又能為所欲為地大放厥詞，他的「大老闆」態度可說是「美國人喜歡、且最想成為的人」；另一邊，身為黑人也曾遭受許多不平等待遇的冰塊酷巴，則對於希拉蕊過去稱黑人青少年是「超級捕食者」（super-predators）這樣的歧視性言論有些感冒，覺得她這樣的言論根本不是在解決問題，而只會使問題演變得更糟。

該則影片是冰塊酷巴在今年4月時接受訪問談及2名總統候選人的片段。（翻攝自YouTube）

只是，這些訪談內容都僅是冰塊酷巴整整18分鐘的完整版訪談裡的一小段罷了，卻被川普支持者操縱成冰塊酷巴支持川普、抨擊希拉蕊的宣傳影片，這讓並沒有在訪談裡表態支持哪位候選人的冰塊酷巴超不爽，直接快人快語地在自己推特PO文反擊：「我是絕對不會支持像唐納川普這樣的混蛋（mothafucka）的！永不！」讓不少粉絲覺得大快人心，紛紛將冰塊酷巴發文的截圖貼到該造謠生事的川普支持者推特上，徹底打臉他們斷章取義的行為。

冰塊酷巴打臉川普支持者，反嗆自己絕不會投給像川普這樣的混蛋。（翻攝自冰塊酷巴推特）

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